Motivul pentru care Lena Miclăuș a trăit 38 de zile doar cu apă! Puțini oameni reușesc să facă asta: „Să văd dacă se produce schimbarea”

Lena Miclăuș este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete de muzică populară de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie împlinită.

Lena Miclăuș a trăit 38 de zile doar cu apă

Artista a recurs la un post de 38 de zile, în care a trăit doar cu apă, iar motivul este incredibil.

Inițial, vedeta a început pe o perioadă de 17 zile, însă când s-a informat mai amănunțit despre acestă dietă, a hotărât să continue cu alte 21 de zile.

Vedeta a mărturisit că a ținut postul de 17 zile la îndrumarea unui preot, iar beneficiile au ajutat-o foarte mult, fiind mulțumită de rezultate.

„ Pentru mine a fost foarte benefic postul. Între timp am mai ținut unul de 21 de zile pentru că eu, prima dată când l-am ținut pe cel de 17 zile, am ținut doar la îndrumarea unui preot, pentru că eu am vrut să fac doar o chestie sufletească, de mulțumire pentru tot ce am eu, ce sunt și copiii, casă, familie și așa mai departe”, a mărturisit Lena Miclăuș, în cadrul unei emisiuni TV.

Ulterior, vedeta a decis să continue postul cu alte 21 de zile și a reușit, în total având 38 de zile în care a consumat doar apă. A luat această hotărâre în urma unei documentări mai ample în care a aflat că după 21 de zile sângele se schimbă.

„ După ce am terminat acel post de 17 zile, m-am documentat oarecum un pic medical mai bine și dacă l-aș fi putut ține până la 21 de zile se spune că se schimbă sângele în organism. Eu am fost oarecum supărată pe mine că nu am știut treaba asta și nu am ținut atunci prima dată 21 de zile să văd dacă se produce schimbarea asta și de aceea am mai încercat în vară unul de 21 de zile”, a mai adăugat cântăreața.

Motivul pentru care a consumat doar apă timp de 21 de zile

Artista a mărturisit că a luat hotărârea de a ține cel de-al doilea post de 21 de zile, în care a consumat doar apă, după ce și-a făcut o serie de analize și a observat că se confruntă cu unele probleme de sănătate.

„ Am vrut strict să văd dacă se întâmplă medical ceva pentru că eu îmi și făcusem cu un an înainte niște analize care nu mi-au ieșit tocmai foarte bine, și anemie și tot. În jur de 28 de analize mi-am făcut, dintre care peste jumătate, poate trei sferturi, mi-au ieșit destul de prost și atunci am vrut să-l țin pe cel de 21 de zile.”, a explicat Lena Miclăuș.