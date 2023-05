Motivul pentru care Majda refuză vehement să îmbrace rochia de mireasă. Vedeta este într-o relație de 4 ani, însă nu se gândește la nuntă: „Suntem foarte relaxați și nu există nicio presiune”

In articol:

Majda trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenerul său de viață, Mihai, de 4 ani. Cei doi s-au mutat împreună, de curând, în noul apartament, alături de fiica actriței, Jacqueline, în vârstă de 10 ani.

Motivul pentru care Majda nu vrea să îmbrace rochia de mireasă

Deși au cosntruit o familie minunată și au un cămin împreună, Majda nu se gândește încă la căsătorie și refuză categoric să îmbrace rochia de mireasă. Iată explicația actriței.

De curând, Majda a participat la un eveniment destinat viitoarelor mirese, acolo unde diferite vedete au fost invitate să defileze în rochia albă. Cu toate acestea, actrița a ales să îmbrace o rochie de culoarea verde, însă a explicat și motivul pentru care a refuzat să defileze într-una destinată mireselor.

Majda își dorește să îmbrace rochia albă doar o dată în viață, iar momentul acela să fie unul cu totul și cu totul special și memorabil. Nu știe cu exactitatea când se va întâmpla, însă vrea să fie unic.

“Dorința e mare, așteptarea nu e la fel de mare! Habar nu am când se va întâmpla, dar nu am îmbrăcat rochia de mireasă pentru că nu am îmbrăcat-o niciodată, nici macar în telenovele, seriale și la niciun shooting foto. Mi s-a propus, dar nu am acceptat, nici de data asta! Nu sunt superstițioasă, dar, când se va întâmpla, vreau să fie un moment unic, memorabil și remarcabil. Fiecare participare are farmecul ei. Se poate întâmpla la nuntă sau la o ședință foto, pe un cal alb!”, a declarat Majda, pentru impact.ro.

Majda nu plănuiește să se căsătorească

Deși au o relație foarte frumoasă și se simt îndrăgostiți ca la început, Majda și partenerul sau de viață, Mihai, nu au în plan încă să se căsătorească. Actrița a recunoscut că este inevitabil să nu se gândească la acest lucru, întrucât sunt împreună de ceva timp, însă nu există nicio presiune în acest sens.

“Au ieșit vorbe că mă mărit, dar nu am zis niciodată asta! Nu e vorba, că ne-am gândit, dar orice relație, care este frumoasă și evoluează, atât timp cât este confort și iubire, automat te gândești, la un moment dat, că poate veni și pasul acela. Noi suntem niște oameni care se iubesc cu adevărat, se respectă, suntem foarte relaxați și nu există nicio presiune. Nu spun că, dacă s-ar întâmpla, nu o să fiți anunțați… O să fiți primii anunțați!”, a mai spus Majda.

Majda a explicat motivul pentru care nu îmbracă deocamdată rochia de mireasă [Sursa foto: Instagram]