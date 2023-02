Motivul pentru care Maria Constantin a amânat pregătirile de nuntă! Ce a determinat-o pe artistă să renunțe și să ia o decizie radicală | EXCLUSIV

In articol:

Maria Constantin și logodnicul ei urmează să spună marele DA în vara acestui an. Cei doi nu au început încă pregătirile de nuntă, dar artista ne-a mărturisit că totul va fi pus la punct în cel mai mic detaliu, când vor reveni din vacanță.

Artista și iubitul ei își doresc o petrecere modernă la nuntă, iar vedeta a ales chiar și un dress-code pentru invitați. Toată lumea va purta aceeași culoare la ținută, iar Maria Constantin știe deja cum va fi rochia de mireasă pentru că a ales-o chiar înainte să fie cerută în căsătorie.

Motivul pentru care Maria Constantin a amânat planificarea nunții

Recent, Maria Constantin a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit cum stă cu organizarea petrecerii. Frumoasa cântăreață și iubitul ei urmează să meargă în concediu, tocmai pentru a avea bateriile încărcate pentru momentul în care vor începe să se ocupe de petrecere.

Îndrăgita cântăreață nu are emoții, tocmai pentru că este vorba de o petrecere cu un număr mic de persoane, invitații fiind doar cei apropiați.

"O să începem și noi să ne organizăm pentru că deocamdată nu am pus mai nimic la punct, dar o să ne mobilizăm și vom începe să plănuim totul.

Cel mai probabil din februarie vom pleca într-o vacanță și ulterior, după ce ne vom întoarce o să ne organizăm și pentru pregătirea nunții. Știți că nu va fi un eveniment foarte mare", a mărturisit Maria Constantin, pentru WOWbiz.ro.

Maria Constantin și-a ales rochia de mireasă

Maria Constantin și-a ales rochia de mireasă pentru marele eveniment. Artista știa chiar înainte să fie cerută în căsătorie ce va purta, în cazul în care va mai ajunge în fața altarului. Cu gusturi rafinate, frumoasa cântăreață își dorește ca ținuta să fie magică.

"Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie.

Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer", a povestit Maria Constantin, pentru Wowbiz.ro.

Maria Constantin și Robert Stoica, o petrecere de nuntă modernă

Artista a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că nu vor respecta tradițiile de la ceremonii la eveniment, acest lucru fiind destul de greu de realizat mai ales că sosesc invitați din toate colțurile țării la București.

Pe lângă asta, cântăreața își dorește să aibă un eveniment modern, dar și o zi extrem de relaxantă pentru ea, fără să fie nevoită să alerge de colo și să îndeplinească toate tradițiile.

"Ar fi un pic imposibil de respectat aceste lucruri. Nu că nu mi-aș dori, dar se pierde foarte mult timp pentru aceste tradiții plus că nouă invitații ne vor veni de la Târgul Joi, din Oltenia, din Argeș, de la Constanța și o să fie destul de greu să facem aceste lucruri în București, dat fiind faptul că este destul de aglomerat și nu ne-am încadra să facem toate astea.

Cununia civilă și cununia religioasă vor avea loc într-o altă zi, iar în ziua respectivă când va fi evenimentul atunci va fi strict petrecerea pentru că mie îmi cam place să dorm și nu vreau să mă trezesc cu noaptea în cap, vreau să fiu în formă până la 5-6 dimineața și atunci trebuie să mă odihnesc", a povestit Maria Constantin pentru WOWbiz.ro.

