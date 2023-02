Motivul pentru care Marinela Mavrodin a făcut cezariană de urgență! Doctorul i-a dat vestea la ultima ecografie: „M-am panicat și am început să tremur”

In articol:

Marinela Mavrodin a devenit cunoscută după ce a participat la celebra emisiune „Puterea Dragostei”. Aceasta și-a găsit fericirea alături de Robert Urucu, pe care l-a cunoscut în cadrul emisiunii. Încă de atunci, Marinela a fost îndrăgită de mulți dintre telespectatori, iar aceștia i-au rămas alături și după ce show-ul a luat sfârșit.

Blondina a devenit în urmă cu doar câteva zile mamă pentru prima dată, după ce a făcut operația de cezariană. Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” a făcut mai multe declarații pe pagina ei de Instagram despre motivul pentru care a născut mai repede.

Motivul pentru care Marinela Mavrodin a făcut cezariană de urgență

Marinela Mavrodin și partenerul său de viață, Robert Urucu, sunt în al nouălea cer după venirea pe lume a copilului lor. Însă, până la momentul în care micuțul a venit pe lume, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a trecut prin câteva clipe de coșmar. Chiar dacă aceasta își programase operația de cezariană pe 1 martie și spera ca totul să fie bine și ca până atunci să nască natural, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

Marinela Mavrodin și familia ei [Sursa foto: Instagram]

La ultima ecografie, doctora a anunțat-o pe proaspăta mămică că bebelușul nu a mai luat din greutate, că nu se mai hrănește și că va

fi nevoită să facă cezariană cât mai repede. Vedeta a fost foarte îngrijorată și a început să tremure, dar toate acestea au trecut în momentul în care i-a auzit pentru prima data plânsul copilului ei. Marinela Mavrodin le-a dat toate detaliile fanilor ei cu privire la venirea pe lume a micuțului, dar și faptul că în prezent se simte din ce în ce mai bine, iar operația a fost un succes. Proaspăta mămică așteaptă acum să ajungă acasă alături iubitul ei și cel mic.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem. Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.

Marinela Mavrodin și partenerul ei de viață [Sursa foto: Instagram]

Marinela Mavrodin este mamă de băiat

În urmă cu câteva luni, într-un cadru de poveste, îmbrăcați în alb și alături de cei dragi, Marinela Mavrodin și iubitul ei au aflat că primul lor copil va fi băiat. Emoționată de moment și de aflarea veștii, fosta concurentă de la “Puterea Dragostei” și-a luat iubitul în brațe și a izbucnit în plâns. Cea care a dat vestea cea mare în mediul online despre sarcină a fost chiar îndrăgita concurentă. Aceasta și-a anunțat fanii postând mai multe poze cu burtica la vedere alături de un mesaj emoționant.

"Am atât de multe emoții, este un sentiment pe care nu l-am trăit niciodată! Acest sentiment mă sperie, mă bucură, dar totodată este fascinant tot ce se întâmplă în viața noastră! Cu toate că te așteptam demult, ne-ai surprins și suntem copleșiți de emoțiile pe care nu le putem descrie, dar și de o iubire ce nu se aseamănă cu niciun alt sentiment. Cu toate că nu am fost pregătiți de ceea ce se întâmplă, suntem siguri că aceasta va fi cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre, vom crește împreună! Bebele nostru, în curând te vom ține în brațe, te vom sprijini și îți vom oferi toată dragostea noastră și toate zâmbetele din lume. TU dai sens vieții noastre, așa că te vom considera întotdeauna o binecuvântare. De-abia aștept să ne petrecem o viață împreună", a scris pe rețelele de socializare în acea perioadă Marinela Mavrodin.