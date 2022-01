Motivul pentru care Nicoleta Luciu refuză să mai apară pe micile ecrane: "Știi vorba aia, fuse și se duse"

In articol:

Aparițiile în fața camerelor de filmat au devenit istorie pentru Nicoleta Luciu. Dacă în urmă cu câțiva ani bruneta făcea ravagii pe micile ecrane, în cadrul emisiunilor TV, în ultima perioadă aceasta a renunțat să-și expună viața privată.

Citeste si: Nicoleta Luciu îl dă în judecată pe Nuțu Cămătaru, după acuzațiile de infidelitate: „Nu neagă că este adevărat, nici nu recunoaște”

Nicoleta Luciu nu își mai dorește să apară la TV

Nicoleta Luciu a dispărut de o perioadă bună de timp din fața reflectoarelor, iar fanii au început să devină din ce în ce mai curioși, în privința deciziei luate de brunetă. Pentru că nu a mai vrut să-i țină pe cei de acasă pe jar, vedeta a dezvăluit că motivul pentru care refuză să mai apară la TV este acela că se simte bătrână. Mai mult, sora Iulianei Luciu spune că mai bine stă acasă, decât să fie "o chestie de umplutură" în cadrul emisiunilor: "Nu sunt oferte ca lumea. Le-am refuzat pe toate, nu vreau să fiu o chestie în plus, de umplutură pe la emisiuni. Dacă ar fi să fie ceva statornic, săptămânal…Iar la concursuri aș spune nu, lipsesc prea mult de acasă. Dar nu știi niciodată ce-ți rezervă viitorul. Știi cum e, niciodată să nu spui niciodată. Sunt bătrână să mai apar la televizor.

Nicoleta Luciu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat programul...- bzi.ro

Știi vorba aia, fuse și se duse. Acum, din păcate, scandalul vinde, românului asta-i place…Noi am prins niște vremuri foarte bune, acum e altceva, din păcate. Nici contractele nu mai sunt cum au fost, oamenii parcă nu mai au sentimente în ei, parcă s-au robotizat. Mă gândesc cum reacționam când ne întâlneam între noi. Cine ne-a ținut pe noi în frâu, nu ne-a lăsat să ni se urce la cap. Noi nu am crescut în atmosfera aia în care toată lumea să facă ce vrei tu. Când apari tu, toată lumea să fie la picioarele tale. Dar stai, că nu e așa. Mă bucur că am prins niște timpuri foarte frumoase, îmi pare rău de fetele astea de acum ce apar la televizor, de ce vremuri trăiesc.", a povestit Nicoleta Luciu, pentru Playtech.ro.

Nicoleta Luciu și copiii săi [Sursa foto: Facebook]

Nicoleta Luciu a dat telviziunea pe viața de familie

Nicoleta Luciu a recunoscut că "dispariția" ei din televiziune a coincis cu perioada în care a devenit mamă, însă nu regretă nicio clipă decizia luată. Frumoasa brunetă își ocupă acum timpul cu cei mici, căci are multe activități pe care le desfășoară alături de copii: "Aici, copiii cresc ca pe vremea noastră, au o copilărie asemănătoare. Fac sport, limbi străine, stau afară, merg pe biciclete.

Citeste si: Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo. Cei doi sunt la un pas de divorț după aproape 10 ani

Sâmbăta, duminica, îi ducem la călărie, sau la cățărat. Karol face hochey, Kim – patinaj artistic, iar Kevin și cu Zsolt fac fotbal, sunt la academie. Tripleții au început engleza la trei ani, Zsolt la doi. Meditații la matematică fac din clasa a șasea, din timp, mai bine două ore pe săptămână, decât să-i omori cu cinci ore de meditații. Ei vorbesc între ei engleza.", a adăugat Nicoleta Luciu, pentru aceeași sursă.

Distribuie pe: