Motivul pentru care Omar și Miruna nu vor să facă nuntă și în România! Cei doi sunt căsătoriți doar la musulmani: "Ăsta e argumentul care a cântărit cel mai mult" | EXCLUSIV

Omar Arnaout și Miruna Diaconescu au vorbit despre relația lor, despre cum s-a desfășurat căsătoria lor, dar și despre cum au reușit aceștia să lucreze pentru Alex Velea. Omar a menționat că este mândru că el și soția lui generează profit și acumulează experiență, atât împreună cât și separat.

Acesta a povestit și cum investesc timp în relația lor, dar și că profită de orice moment în care sunt împreună. Cei doi au spus și despre cununia lor, fiind de religii diferite, unde Omar a menționat că pentru el căsătoria este valabilă doar la Moschee. În altă ordine de idei, Omar a spus cum s-a legat prietenia dintre el și Alex Velea, dar și cum a ajuns să facă parte din Golden Boy Society.

Omar, decizia de a se căsători cu Miruna doar la Moschee

Oamr și Miruna sunt căsătoriți de ceva timp și sunt foarte fericiți. Mulți se întreabă de ce cei doi nu s-au căsătorit și în România, la ortodocși, ci doar la Moschee. Omar a fost cel care a explicat.

"Noi ne-am căsătorit la Moschee, pentru că la final am ajuns la concluzia că așa e bine pentru amândoi. Pentru mine care musulman, căsătoria valabilă este doar asta la Moschee. Cumva s-a creat obiceiul de a se face compromisuri pe care eu am ales să nu le fac și soția mea m-a susținut 100% cu treaba asta, adică nu e nevoie să facem căsătorie și în biserică și în Moschee. La final, cred că argumentul care a câștigat este faptul că la noi la musulmani căsătoria durează foarte puțin. Ar fi trebuit să pregătim niște lucruri dacă voiam să o facem în biserică. Ne-ar fi oprit din agitație în care suntem acum, lumea în care predomină munca. La Moschee în fața lui Dumnezeu treaba asta durează nici mai mult, nici mai puțin de 5-10 minute. Pentru mine contează doar să fiu căsătorit și să fiu curat în fața lui Dumnezeu.", a declarat Omar.

Cum a învățat Miruna tradițiile islamice?

Miruna recunoaște că a avut parte de ajutor în învățarea tradițiilor, iar cel mai mare sprijin și ajutor la avut, bineînțeles, de la soțul ei. Mama sa a fost și ea de acord cu decizia fiicei ei.

"Eu am avut noroc că am o mamă tare deschisă și înțelege. Ar fi pus presiune pe noi să ne căsătorim în biserică, ai impresia că faci un pas atât de extraordinar și îți e frică să nu dai înapoi. Nu a fost greu pentru mine, pentru că totul a căpătat sens și Omar a știut să îmi explice tot ce ține de Islam și tradițiile de căsătorie și mi s-au părut logice. Nu am pus prea multe întrebări, ci am mers după inimă.", a spus Miruna, la WOWnews.

