Ramona de la Puterea Dragostei își ascunde iubitul din România! Surprize, surprize cu…Ramona de la Puterea Dragostei! Dintre toate concurentele „disponibile” din show-ul amoros, sezonul 2, ea a făcut furori la revenirea în România, fiind prezentă pe adrese de socializare numai la piscină, în costum de baie, alături de bărbați misterioși despre care nu a vrut să spună foarte multe lucruri, însă nici nu s-a sfiit să îi arate. Până la un punct….

În ultima perioadă, în mediul online, Ramona a postat mai multe fotografii cu un bărbat pe care oamenii nu îl cunoșteau. Fanii spuneau că este vorba de Nikolas Sax, pentru că în timpul competiției din Turcia, frumoasa mămică păstra legătura cu manelistul. De altfel, nu de puține ori, ea ar fi afirmat că atunci când se va întoarce în România, se va întâlni cu Sax. În atari condiții, s-a crezut că Ramona s-a împăcat cu fostul partener de viață. Însă, nu era nici pe departe așa, tânărul din imagini era un alt iubit, despre care nu a vrut să vorbească prea multe lucruri. Care să fi fost motivul?

Ramona de la Puterea Dragostei vrea să fie singură și disponibilă

Ramona de la Puterea Dragostei își ascunde iubitul din România! Apropiații fostei concurente susțin că ea nu a dorit să facă publică relația cu bărbatul din imagini, întrucât, din punctul său de vedere, nu ar fi fost nimic serios…ci doar o iubire de…vară. ”Ramona vrea să se întoarcă la Puterea Dragostei, așa că nu își permite să facă pași greșiți. O legătură amoroasă nu o ajută deloc în fața producătorilor. De aceea, a decis să își șteargă toate pozele cu el de pe internet și să se și întoarcă în Germania, la părinții și copilul ei!”, au comentat persoane din preajma ei.

Ramona de la Puterea dragostei își ascunde iubitul din România! Ce legătură are și cu Livian?

Ramona de la Puterea Dragostei își ascunde iubitul din România! În timpul competiției Puterea Dragostei au existat multe zvonuri cum că Ramona și-ar dori o relație cu Livian. Câștigătorul sezonului doi al emisiunii a clarificat lucrurile, în urmă cu puțin timp.

„A venit vorba că eu am încercat să o sărut pe Ramona în emisiune. Am zis că e penibil zvonul. Dacă doream să am ceva cu Ramona sau să o sărut, nu mai puteam eu de sărutul ei, o sărutam în afară, nu?! Să nu-mi stric parcursul în emisiune, să n-o supăr pe Bianca, dar nu s-a întâmplat nici în afară, nici înăuntru. Trebuie să fii cel mai nebun om să faci chestia asta despre care s-a zvonit că am făcut-o eu”, a mărturisit Livian.