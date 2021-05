Motivul pentru care Ramona Olaru și Cuza și-au spus adio. A spus-o chiar artistul: "M-am îndrăgostit de opusul meu..."

In articol:

Ramona Olaru și Cuza formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din țara noastră. Cu toate acestea, după o perioadă în care s-a tot speculat faptul că cei doi s-ar fi despărțit, artistul vine și face declarația momentului.

Cuza și Ramona Olaru s-au despărțit definitiv

Au trăit o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de doi ani de zile, însă totul s-a sfârșit într-un mod în care nu se aștepta nimeni. Ba chiar a fost o perioadă în care și-au tot da șanse, însă fără niciun rezultat. Astfel, Ramona Olaru și Cuza au ajuns să spună stop relației definitiv.

Motivul pentru care au decis să renunțe la frumoasa poveste de iubire?! Păi, nepotrivirea de caracter, după cum spune chiar artistul. Invitat în cadrul unui podcast, Cuza a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația cu asistenta de televiziune.

”Aproape de doi ani. O relație foarte frumoasă. Nepotrivire de caracter, la propriu. Aveam fiecare viziuni diferite, inclusiv despre masa asta. M-am îndrăgostit de opusul meu și fix asta a fost povestea. Aveam păreri diferite în aproape orice, lucru care a provocat conflicte. Niște neînțelegeri, niște confruntări, din nimicuri. Stăteam și ne contraziceam până când ne lua somnul. Cam asta a fost. Păstrăm legătura, ne vedem în fiecare duminică, lucrăm împreună în continuare. Relația a rămas una umană, una profesională și una de bun simț și respect, chiar dacă intensitatea despărțirilor și suferința a fost una puternică”, a povestit Cuza în cadrul unui podcast.

La momentul actual, cei doi lucrează în televiziune, ceea ce înseamnă că se văd destul de des. Vindecarea a fost grea și se pare că au existat momente în care au vrut să se împace, însă au considerat că cel mai bine este să gândească matur.

”Dacă respecți un om, cum să nu mai vrei să-l vezi? Nu mi-a făcut un rău atât de mare încât să nu mai vreau să o văd. Este un om pe care l-am iubit, este un om pe care îl respect, un om pe care îl admir în continuare. Dacă a fost iubita mea și nu mai este acum, asta nu înseamnă că trebuie să devină dușmanul meu. Redevine amica mea! Au fost situații în care mi-au fost stârnite o grămadă de stări, amintiri, dorințe de a fi din nou și probabil e reciproc.”, a mai spus artistul de la Noaptea Târziu.

Există vreo șansă de împăcare între Cuza și Ramona Olaru?

Fostul iubit al asistentei de televiziune a mai vorbit și despre o posibilă împăcare cu Ramona Olaru. După cele declare de acesta, vrea ca timpul să decidă dacă va mai exista ceva între ei sau nu.

”Nu ai de unde să știi. Nu știu. Nu mă gândesc. Din moment ce este o decizie luată, și eu și ea am decis chestia asta ca niște oameni maturi, nu stăm să ne gândim la asta. Dacă soarta te aduce și te împiedici după gumă, da, nu știu. Am învățat să mai spun niciodată, cel puțin atunci când sunt înregistrat, pentru că știu că mă contrazic pe mine. Nu am speranța, nu am dorința și sunt convins că este reciprocă treaba. Suntem niște oameni care au pus punct unei relații, ne făceam rău reciproc. Dacă peste un an, peste 10 ani, ne vom revedea cu ochii ăia și o să decidem să fim împreună, ok, dar în momentul de față nu.”, a conchis fostul iubit al asistentei TV.