Motivul pentru care s-a amânat decizia în cazul lui Daniel Balaciu! Soțul Danei Roba cere să fie judecat în libertate | EXCLUSIV

La începutul lunii iunie, soțul Danei Roba a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a lovit-o pe vedetă cu ciocanul în cap și a băgat-o practic în spital.

Celebrul Make-up artist a fost externat în urmă cu câteva săptămâni și a revenit acasă, iar în acest caz ancheta continuă.

În data de 5 iunie, Dana Roba a ajuns la spital în stare gravă. Vedeta a avut craniul spart din pricina loviturilor de ciocan, iar medicii au supus-o unei operații de aproximativ 9 ore. În tot acest timp, soțul ei, Daniel Balaciu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind cel care a atacat-o pe brunetă.

Motivul pentru care s-a amânat decizia în cazul lui Daniel Balaciu

Inițial, s-a spus că soțul Danei Roba trebuia să ajungă în fața judecătorilor miercuri, acolo unde magistrații ar fi trebuit să se pronunțe cu privire la prelungirea măsurii de arestare preventivă. Bărbatul cere să fie judecat în libertate și chiar a susținut, potrivit declarațiilor apărute în mass – medica, că regretă ceea ce a făcut.

Măsura arestării preventive în cazul soțului Danei Roba a fost luată la data de 6 iunie 2023 și urma să expire la data de 5 iulie 2023, după cum se arată în portal.

În cursul zilei de miercuri, în portalul instanțelor de judecată nu a apărut un verdict în privința soțului Danei Roba. Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu mai mulți specialiști, pentru a afla de ce s-ar fi putut întâmpla acest lucru și mai ales dacă decizia poate fi comunicată și în cursul zilei de 6 iulie.

"Se poate întâmpla ca decizia să nu fie luată în aceeași zi și comunicată. Se poate întâmpla acest lucru și este posibil ca răspunsul să vină chiar și astăzi, până diseară.

Totuși, procesele ce privesc prelungirea măsurii preventive se judecă în general mai devreme de expirarea termenului. Parchetul este cel care trimite propunerea pentru prelungirea măsurii preventive, cum este în acest caz măsura arestului", a explicat Crina Radu, pentru WOWbiz.ro.

Procurorii au o "regulă de aur" când depun cererea de prelungire a măsurilor preventive

Totodată, avocatul Adrian Cuculis atrage atenția asupra faptului că procurorii trebuie să depună propunerea pentru prelungirea arestării preventive cu cinci zile înainte de termen. În caz contrar, judecătorii nu o vor lua în calcul, iar măsura luată anterior expiră, urmând că în cazul persoanei să nu mai fie aplicare restricții.

"Propunerea de arestare preventivă de prelungire, cu cinci zile înainte să expire, nici nu se mai poate face. Este deja tardivă și s-a terminat. Dacă ajungea la judecător, oricum este o soluție nepublică. Teoretic, pe orice fel de măsură de genul acesta, ca să poți să obții o prelungire a arestului preventiv, trebuie să depui cererea respectivă cu 5 zile minim înainte să expire.

Dacă nu ai făcut treaba asta, ai un termen de cădere așa că nu mai ai ce să mai faci. (…) Au existat în România și cazuri în care criminalii au fost lăsați liberi pentru că aceste zile nu au fost respectate", a explicat Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Daniel Balaciu cerea să fie judecat în libertate

Soțul Danei Roba le-a cerut oamenilor legii să fie judecat în stare de libertate. Bărbatul a făcut mai multe declarații, ce au ajuns ulterior în spațiul public, iar acesta susține că regretă ceea ce s-a întâmplat și spune că ar fi fost vorba de legitimă apărare.

Pe de altă parte, Dana Roba susține că a fost lovită cu un ciocan în cap, în timp ce dormea. Celebrul make-up artist spune că a primit opt lovituri de ciocan la nivelul capului și i-au fost lovite, în același timp, ambele mâini.

"Luni, 5 iunie, la 7 dimineața, m-a trezit soția să duc copiii la grădiniță. Eu aveam varicela, i-am zis că nu pot. Mi-a băgat mâna în gât, m-a scuipat. Când am văzut că e agresivă, am luat copiii și i-am dus. M-am întors la apartament.

Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat. Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî. Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodată

Eram închis în casă, aveam toți varicelă, situația mi-a provocat un stres continuu. Soția voia să obțină apartamentul la divorț. Dana a început să mă amenințe cu interlopi. Mi-a fost teamă, nu o să o mai lovesc niciodată pe soția mea, a fost legitimă apărare. Eu vreau să fiu judecat în libertate, că au nevoie fetițele mele de mine. Soția mea și-a făcut relații că machiază, nu i-am dat nicio palmă!", a declarat soțul Danei Roba la un post TV, potrivit A1.ro.