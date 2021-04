Motivul pentru care Smiley refuză să îi arate fața micuței Josephine pe internet: „E foarte clar”

In articol:

Smiley și Gina Pistol traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. În urmă cu mai bine de o lună de zile, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Gina Pistol a adus-o pe lume pe Jospehine pe data de 9 martie, iar viețile lor s-au schimbat radical.

Cei doi au fost foarte activi pe rețelele de socializare și și-au ținut la curent fanii cu privire la venirea pe lume a fetiței.

Până în acest moment, Smiley și Gina Pistol au postat mai multe fotografii în mediul online alături de cea mică, însă fără să i s evadă fața. Pe pagina sa de Tik Tok, Smiley a fost întrebat de un internaut când urmează să o arată pe micuța Josephine. Mai în glumă, mai în serios, Smiley a mărturisit că o va arăta pe fiica lui pe Tik Tok în momentul în care ea îi va cere acest lucru.

„Pentru mine e foarte clar. În momentul în care îmi va spune cu cuvintele ei că își dorește neapărat să ajungă pe Tik Tok, atunci o să apară și ea. Decoamdată nu înțeleg ce spune. Ea zice ceva, dar nu înțeleg exact ce spune”, a declarat Smiley, într-un videoclip postat pe internet.

Citeste si: Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Smiley, declarații emoționante despre prima dată când a ținut-o în brațe pe fiica lui: „Toate temerile mele au dispărut”

Rolul de tătic i se potrivește mănușă lui Smiley, care s-a conformat din primul moment în care și-a ținut în brațe fiica.

Celebrul cântăreț a dezvăluit că a rămas șocat atunci când și-a luat pentru prima dată fiica în brațe, iar toate fricile sale au dispărut.

Citeste si: Cum își împart Gina Pistol și Smiley sarcinile de părinți? Cântărețul s-a dat de gol: „Sunt expert aici”

„Atunci când am ţinut-o pentru prima dată în braţe, am rămas şocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracţiune de secundă. Cumva era ceva care îmi lipsea şi doar s-a ataşat trup şi suflet de tine. Aşa fizic, mirosul e de muşeţel, e un miros liniştitor, de fericire, combinat cu temeri, cu transpiraţie multă, e o combinaţie ciudată. Mă uit cum se trezeşte şi are un ritual care pentru mine este un adevărat spectacol. Deschide ochii uşor, începe să se întindă şi face toate feţele posibile. E foarte expresivă. E ceva fantastic. Avem momente în care ne uităm unul la altul, ochi în ochi, şi la un moment dat zâmbeşte”, a declarat Smiley.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu o lună [Sursa foto: Instagram]