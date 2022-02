Motivul pentru care Sore nu s-a căsătorit cu tatăl copilului ei! De ce a ales artista să nu facă acest pas: „Am fost cerută în căsătorie, însă...”

In articol:

De mai bine de nouă ani, Sore și partenerul ei de viață, Mircea, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Sunt tineri, sunt frumoși, iar din iubirea lor a rezultat și o fetiță, Erin.

Cu toate acestea, cei doi nu s-au căsătorit până în acest moment, iar fanii cuplului s-au întrebat mereu care este, de fapt, motivul pentru care Sore și Mircea au decis să nu-și unească destinele oficial.

Așadar, după atâta timp în care admiratorii celor doi și-au pus această întrebare, Sore le-a făcut pe plac fanilor și a răspuns la această curiozitate controversată.

Sore a fost cerută în căsătorie

Recent, în cadrul unui interviu pentru Viva.ro, Sore a dezvăluit care este, de fapt, motivul pentru care nu s-a căsătorit până acum cu Mircea, tatăl fiicei ei, deși sunt împreună de aproape un deceniu. Ei bine, cu această ocazie, cântăreața a mai spus că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei de viață, însă nunta nu a fost pe lista priorităților lor până în acest moment.

Așadar, Sore și-a amintit cât de greu i-a fost atunci când a organizat botezul fiicei ei, motiv pentru care s-a gândit că pregătirile de nuntă sunt la fel de stresante.

Astfel, în final, Sore a mai explicat că atât ea, cât și partenerul ei, și-au dat seama că le este mai bine așa, necăsătoriți oficial.

„Da, am fost cerută în căsătorie, însă nunta, ca eveniment, nu a fost pe lista noastră de priorități și dintr-o comoditate. Nici eu, nici el nu suntem fanii evenimentului în sine, care este un factor de stres imens pentru miri și ar presupune un număr foarte mare de invitați pe care i-am avut deja la botez, am văzut ce înseamnă asta și cred că atunci ne-am convins amândoi că ne e bine așa cum suntem. Sinceră să fiu, nici nu am fost genul de fetiță care să își imagineze ziua nunții, nu prea îmi pot explica de ce, probabil de aceea nici nu sufăr pentru că n-am fost mireasă, încă.”, a declarat Sore pentru sursa citată anterior.

Sore: „Mi-ar fi plăcut ca întâlnirea noastră să se întâmple mai repede”

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, Sore a mărturisit că i-ar fi plăcut ca întâlnirea dintre ea și partenerul ei să fi avut loc mai devreme, asta pentru că încă de când s-au cunoscut, între cei doi a fost dragoste la prima vedere.

„S-au făcut aproape 9 ani și discreția a făcut și face parte din relația noastră, nu împart detalii din ea tocmai pentru că venim din două domenii total diferite. Spuneam că mi-ar fi plăcut ca întâlnirea noastră să se întâmple mai repede, pentru că am simțit, din prima clipă, că e o legătură veche între noi, ca din alte lumi.”, a mai spus artista pentru aceeași sursă.