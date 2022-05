Motivul pentru care toți băieții lui Reghe poartă nume care încep cu litera "L". Ce semnificație se ascunde în spatele acestei "tradiții"

In articol:

Laurențiu Reghecampf a ales un nume special pentru cel de-al treilea fiul al său: Liam. Multă lume s-a întrebat, însă, de ce antrenorul a decis acest lucru, mai ales că și ceilalți doi băieți ai acestuia poartă nume care încep cu aceeași literă.

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Reghe a explicat cum s-a ajuns, de fapt, la această "tradiție".

Citeste si: Anamaria Prodan scapă de tatuajul cu Reghe! Ce își desenează chiar peste chipul fostului soț: „Frumos, pe fața lui!”

Laurențiu Reghecampf: "Nu are o semnificație"

Laurențiu Reghecampf are trei copii. Luca, în vârstă de 21 de ani, este fiul pe care îl are din prima căsătorie, cu Mariana Pfeiffer. Al doilea, în vârstă de 14 ani, este băiatul din mariajul cu Anamaria Prodan. Cel de-al treilea, Liam, este rodul iubirii dintre celebrul antrenor și actuala iubită a acestuia.

Laurențiu Reghecampf alături de fiul lui, Liam [Sursa foto: Instagram]

Întrebat dacă există vreo tradiție în faptul că toți băieții lui poartă nume care încep cu litera "L", Reghe a declarat următoarele: "Nu are o semnificație. Faptul că pe mine mă cheamă Laurențiu, pe Luca îl cheamă Luca David Andrei, pe Laurențiu îl cheamă Laurențiu Junior Adrian, a fost dorința Anei să-i punem numele meu, iar pe Liam m-am gândit că dacă deja cei doi băieți au nume care încep cu L, hai să găsim un nume care să i se potrivească lui Liam în toată constelația asta.", a mărturisit Laurențiu Reghecampf, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Citeste si: Nepoata lui Culiță Sterp, în stare gravă la spital: „Respiră foarte greu și plânge mult”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Laurențiu Reghecampf și fiul lui, Luca [Sursa foto: Instagram]

Laurențiu Reghecamf a avut și o fetiță cu prima soție

Laurențiu Reghecampf și Mariana Pfeiffer au mai avut un copil împreună, înainte ca Luca să vină pe lume. Antrenorul și prima lui soție au fost și părinții unei fetițe, care a decedat, din nefericire, la vârsta de un an.

Potrivit declarațiilor făcute de bărbat, micuța s-a stins la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală la inimă:

Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf, alături de mama lui, Mariana Pfeiffer [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Pe ce ar da Laurențiu Reghecampf toate milioanele de astăzi: "Mai presus de bani contează liniștea sufletească"

În perioada aia eu jucam la Steaua, am dus-o la Cluj, am operat-o, doctorul ne-a spus că operația a reușit, dar trebuie lăsată deschisă 24 de ore, așa se face la operația la inimă, să vadă exact cum decurg lucrurile după aia. Din păcate, n-a reușit. La un an și o lună a fost operația. Așa am pierdut-o.", a povestit Laurențiu Reghecampf, în cadrul emisiunii de la Kanal D.