In articol:

Marius Baldovin a vrut să se sinucidă din dragoste! Care a fost picătura care a umplut paharul în relația de iubire a cântărețului de muzică populară

Șoc în lumea muzicală. Joi seara, cântărețul de muzică populară Marius Baldovin a postat pe contul de socializare un anunț in care i-a înspăimântat pe fanii lui. Acesta a scris un mesaj in care lăsa se înțeleagă că vrea să se sinucidă!!!

La câteva ore de la anunțul incredibil, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro , cântărețul de muzică populară a vorbit în premieră despre motivul care ce l-a determinat să își incheie socotelile cu viața. Marius Baldovin a precizat că, în urma unui conflict spontan cu iubitul lui, a avut parte de suferință și traume și practic nu a mai putut suporta...mai ales câ s-a simțit ”foarte singur”!

Marius Baldovin a explicat de ce nu a mai putut suporta situația

”După despărțirea de el, am suferit enorm si sufăr in continuare, e greu să pierzi pe cineva drag ție din cauza unor părinții care îi bagă în cap să nu mai numai stea cu persoana iubită. Avem un an și patru luni împreună, am fost certuri frecvente, mai mereu din cauza mamei lui, care nu mă suportă, am avut deseori scandaluri cu ea, i-am explicat situația în care trăim și i-am spus că nu cu mama lui o să stea mereu, ci cu mine! Tatăl lui mă acceptă, e un om cu suflet mare, a înțeles situația dintre noi... Îmi doream o casă cu el, să ne construim o viață, să facem ceva pe plan social. Sincer, chiar îmi doream ceva frumos cu el, dar se pare ca firea lui este una slabă" a declarat cântărețul de muzică populară Marius Baldovin pentru WOWbiz.ro

Marius Baldovin a vrut să se sinucidă din dragoste! Cântărețul de muzică populară a fost salvat de oamenii de pe ambulanță

Marius Baldovin a vrut să se sinucidă din dragoste! Despărțirea de iubit l-a adus în pragul disperării și doar intervenția rapidă a poliției și a cadrelor de pe ambulanță l-a putut salva de la o...nenorocire, după ce, se pare, cântărețul ar fi luat un pumn de pastile pentru a-și pune capăt zilelor.