Motivul pentru care Valeria Lungu și iubitul ei s-au despărțit: „Îmi spunea că sunt o...”

Valeria Lungu de la „Bravo, ai stil"

Valeria Lungu și iubitul ei s-au despărțit cu scandal și a fost nevoie de intervenția avocaților, chiar dacă nu au fost căsătoriți. Fanii au început să își pună întrebări după ce au o observat că tânăra nu se mai afișează cu iubitul ei în mediul online. Fiind o persoană foarte urmărită pe rețelele de socializare, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a postat un videoclip în care le-a explicat urmăritorilor ei ce s-a întâmplat.

Ea a mărturisit că fostul ei partener i-a trimis o notifocare, în urma căreia îi interzice să îi mai pronunțe numele.

„Eu nu am voie să pronunț numele acestei persoane, persoană cu care am fost într-o relație, din anumite motive și anume că am primit o notificare de la avocatul lui. Am fost atât de mult jignită, insultată și așa mai departe… Am mers și eu la avocat, am făcut și eu o notificare drăguță”, a dezvăluit influencerița.

Valeria Lungu a mai adăugat că iubitul ei o jignea, iar comportamentul la adresa ei a afectat-o extrem de mult. „Îmi spunea că sunt o incultă, o jegoasă, că nu am cultură generală și că nu fac nimic. (…) Încercam să trec peste, mă gândeam că poate nu știu eu cum funcționează o relație. Mă gândeam la un moment dat că merit toate lucrurile astea și că trebuie să învăț o lecție”, a mai spus tânăra.

Valeria Lungu s-a despărțit de iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Valeria Lungu, despre motivul despărțirii de iubitul ei

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” le-a mai spus internauților că relația lor s-a terminat din cauza viciilor pe care bărbatul le avea. Valeria Lungu este dezamăgită de deznodământul relației lor.

„Relația noastră a fost afectată de viciile pe care le avea el. Mi se pare amuzant atunci când un om îmi dă un astfel de act și cumva îmi spune că nu am voie să îi pronunț numele, după ce l-am promovat, după ce l-am ajutat și după ce l-am scos, practic, în lume”, a adăugat vloggerița.