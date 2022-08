Motivul pentru care Veta Biriș a refuzat să cânte la nunta lui George Simion! A spus-o fără ocolișuri: "Eu nu întreb pe nimeni ce simpatii are!"

In articol:

Mai sunt două săptămâni până când George Simion și logodnica lui vor spune marele "DA" în fața ofițerului de stare civilă. Liderul AUR a anunțat că evenimentul va fi unul impresionant, cu peste 10.000

de invitați și artiști de renume. Și Veta Biriș ar fi trebuit să fie prezentă la petrecere, pentru a întreține atmosfera. Artista a fost nevoită să refuze, însă, invitația deputatului.

De ce a refuzat Veta Biriș să cânte la nunta lui George Simion?

Veta Biriș a mărturisit că a fost invitată să cânte la nunta la George Simion, alături de nume mari din folclorul românesc. Interpreta de muzică populară spune, însă, că a refuzat să meargă la eveniment, din motive personale. Deși inițial vorbise cu una dintre organizatoare, artista și-a dat seama abia mai târziu că petrecerea pică în aceeași zi în care are loc parastasul de un an al fratelui ei: "Nu am nicio treabă cu politica! Eu nu întreb pe nimeni de la ce partid este sau ce simpatii are. Doar că nu mai pot cânta la nunta lui George Simion!

Și asta dintr-un motiv personal, cu importanță pentru viața mea! Atunci când am discutat prima dată cu cineva din partea lui George Simion, o anume fătucă Cristina, din Alba Iulia, nu am realizat că în aceeași zi am în familie un parastas foarte important. E vorba despre parastasul de un an al fratelui meu. Și am încercat în fel și chip să le împac pe amândouă, dar nu merge!", a declarat Veta Biriș, pentru impact.ro.

Ce artiști cunoscuți vor cânta la nunta la George Simion?

George Simion a dezvăluit că mai mulți artiști de renume vor întreține atmosfera pe 27 august, la nunta lui. Printre ei se numără și Sava Negrean Brudaşcu, Sofia Vicoveanca sau Nicolae Voiculeţ: "Sunt foarte mulţi artişti care vor cânta, va fi Phoenix, va fi Sava Negrean Brudaşcu, va fi Sofia Vicoveanca, Nicolae Voiculeţ, am şi nişte lăutari din Bucureşti, taraful lui Viorel Pană.", a declarat George Simion, în emisiunea lui Ionut Cristache.

"Nu își va cumpăra nimeni nimic, toți oamenii care vin primesc mâncare și băutură din partea organizatorilor. Nu sunt foarte mari cheltuielile, sau nu așa mari pe cât par, nu va fi un meniu extraordinar de complex. Vor fi grătare, va fi bere la pahar, vin… Totul e gândit ca o petrecere câmpenească. Au fost foarte mulți oameni și foarte multe companii care au vrut să ofere produse alimentare pentru eveniment, iar din punctul ăsta de vedere lucrurile s-au optimizat foarte bine. Mai sunt și donații ale prietenilor apropiați, ale nașilor, sunt 42 de nași, totuși, la nuntă.", a adăugat George Orbean, consilierul de imagine al liderului AUR, pentru fanatik.ro.