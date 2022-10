Motivul real pentru care Bianca Pop a ajuns internată la Psihiatrie! Bruneta a vorbit acum despre tot ceea ce s-a întâmplat: „Numai prostii am făcut”

In articol:

În urmă cu câteva luni, Bianca Pop a trecut prin clipe de coșmar, ajungând să fie internată la un spital de Psihiatrie. Bruneta s-a filmat în unitatea spitalicească și a urcat clipurile pe internet, la momentul respectiv reușind să-și îngrijoreze fanii din mediul online, din cauza ipostazelor în care a apărut în spațiul public, făcând atunci acuzații grave la adresa familiei sale, declarând că mama și fratele său au internat-o cu

forța.

Ei bine, însă, acum, fosta ispită și-a revenit și a vorbit deschis despre perioada grea prin care a trecut, explicând că în prezent se simte bine, a pus câteva kilograme, mănâncă și doarme așa cum trebuie.

Citeste si: Problemele se țin lanț de Bianca Pop. Fosta Ispită a pierdut copilul: „Am rămas așa fără cuvinte”

”Acum m-am îngrășat ca o vacă, am pus 20 de kilograme pe mine, dar arăt bine oricum, mie îmi place mai slăbuță la 52, dar nici așa cum eram, aveam 35 de kilograme. Acum mănânc ok, dorm, nu mai iau calmante. Eu nu am luat pastilele de la Spitalul 6. Eu le-am băut o săptămână, m-au sedat trei zile, n-am știut nimic de mine, eu nu voiam să dorm, nu voiam nimic, nu voiam injecții”, a spus Bianca Pop, pentru Spynews.ro.

Citeste si: Cu ce se ocupă fiul cel mic al lui Cristian Țopescu la 23 de ani! Tânărul a venit la TV cu corset și colier cu perle- kfetele.ro

Citeste si: Saveta Bogdan se plânge că a ajuns la sapă de lemn și abia îi mai ajunge pensia- bzi.ro

Bianca Pop a ajuns la spital a doua oară

Ceea ce fanii nu știu, însă, este că Bianca Pop a fost nevoită să revină și a doua oară la spital pentru internare. Vedeta susține că la unitatea spitalicească, atunci când a stat prima dată acolo, i s-au administrat niște vitamine, din cauza cărora s-a confruntat cu reacții adverse, motiv pentru care

s-a internat din nou.

”Ei mi-au dat vitamine, de aia m-au ținut acolo. Ei mi-au dat acolo tratament, iar când m-am dus acasă mami mi-a dat pastilele, am mâncat și am dormit de la 8 dimineața până la 5 dupa amiaza, iar după a început să mi se umfle corpul, reținere de apă, și să-mi apară bube mari pe față și peste tot”, a mai zis Bianca Pop.

Citeste si: Bianca Pop, primele imagini cu burtica de gravidă! Cum arată fosta ispită însărcinată în cinci săptămâni

Dacă inițial a crezut că din cauza alcoolului ajunsese în starea respectivă, abia acum bruneta și-a dat seama care a fost problema reală, respectiv pastilele pe care le primise în spital, așa cum constatase, de fapt, și mama sa.

”Eu m-am dus atunci de bună voie, m-am internat iar la 6, voi nu mai știți că n-am mai avut telefon atunci, iar atunci le-am zis de bună voie că stau 3 zile, iar dacă nu mă lasați după să plec acasă, eu vă sparg toată clinica. Mi-au schimbat ulterior tratamentul, mami n-a fost acasă două săptămâni, eu am băut alcool cu din alea și am spart toată casa, numai prostii am făcut. Mami și-a dat seama că de la pastile sunt așa, nu de la alcool, că eu mai băusem atunci la București. Eu cu măsură pot să mai beau așa un șpriț, dar de la alea am fost așa...”, a mai zis Bianca Pop, pentru aceeași sursă.

Bianca Pop