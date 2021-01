Motivul real pentru care Emily Burghelea a ținut ascunsă sarcina! Primele declarații ale asistentei de televiziune: "Sunt foarte pretențioasă..."

Emily Burghelea a anunțat faptul că va deveni mămică pentru prima oară.

In articol:

Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! Emily Burghelea și iubitul ei vor deveni părinți pentru prima dată. Frumoasa blondină a ținut sarcina ascunsă până astăzi. Pentru prima data, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!” vorbește despre perioada minunată prin care trece!

Emily Burghelea, declarații despre sarcină

Vedeta declară faptul că este însărcinată în luna a 7 a și a reușit să se îngrașe doar 7

kilograme până la momentul actual. De asemenea, Emily mai adăuga faptul că nu are poftă de mâncare absolut deloc, spre deosebire de alte graviduțe care au tot felul de pofte pe timpul sarcinii.

Citeste si:Emily Burghelea este însărcinată în șapte luni! A dat vestea în direct! Primele imagini cu burtica

În plus, se pare că frumoasa blondină nu s-a confruntat cu probleme de sănătate în timpul primului trimestru de sarcină. Nu a avut nici stări de rău și nici grețuri, iar la șase luni se distra pe pârtie.

Citeste si: Mare atenție la ce scrieți pe Facebook. Un bărbat a plătit bani grei drept daune morale - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

„Am luat doar 7 kg până acum, sunt în prima zi din cel de-al 3-lea trimestru, nu am pofte absolut deloc, dimpotrivă, nu am poftă de mâncare mai deloc, sunt foarte pretențioasă la mâncare, nu am avut grețuri, stări de rău, la 6 luni eram pe pârtie”, a spus Emily, pentru CANCAN.RO.

Totodată, asistenta de televiziune a mai adăugat faptul că iubitul ei, Andrei, este extrem de fericit de ceea ce se întâmplă în viețile lor la momentul actual. În plus, se pare că bărbatul își ia în serios rolul și vorbește în fiecare seară cu bebelușul.

„Andrei este înnebunit, cred că va fi un tătic foarte responsabil. Vorbește cu bebelușul în fiecare seară, este topit! Îmi spune că este tot ce și-a putut dori vreodată”, a mai spus Emily Burghelea.

Citeste si:Emily Burghelea a dezvăluit secretul soțului său: ”Prima întâlnire a fost extrem de emoționantă pentru că...”

Emily Burghelea[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, aceasta a mai spus care este motivul real pentru care a ținut sarcina ascunsă de

ochii curioșilor. Se pare că Emily și-a dorit din tot sufletul ca bebelușul să fie ferit de toate energiile negative și a așteptat momentul potrivit pentru a da vestea cea mare.