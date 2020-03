De mai bine de o lună, Karina și Andrei formează un cuplu la Survivor România, iar gesturile lor tandre din competiție trădează acest lucru. Mai mult, și camerele de supraveghere au surprins, în timpul nopților, în tabăra războinicilor, anumite mișcări pe sub pătura unde cei doi dormeau îmbrățișați, semn că legătura lor este una serioasă.

Gesturile din baracă au venit ca o completare a zilei de Dragobete, atunci când toată România a văzut cum Andrei și Karina au dat frâu liber sentimentelor, mai mult s-au și sărutat pasional, ca o dovadă clară niciunul dintre protagoniști nu a mai dorit să se ascundă până la finele competiției.

Citeste si: Mesajul lui Dan Cruceru pentru fiica lui: "Fata mea, fii buna azi, ca maine, inca , sa avem un viitor cu totii!"

Citeste si: Cristina Şişcanu, cele mai sincere declaraţii! "Am făcut o criză de gelozie! M-am simțit penibil!"

Cei doi au vorbit foarte frumos despre relația lor! ”E un plus de fericire în viața noastră”

”Nu știu dacă relația noastră mă influențează în ceea ce se întâmplă pe traseu, dar pozitivitatea mea are un mare adaos. Eu sunt în general pozitivă, iar el mă ajută să fiu și mai pozitivă. Cumva sunt mai relaxată”, a povestit Karina despre relație pe car o are cu Andrei de la Survivor România, completată imediat de iubitul ei. ”E un plus de fericire în viața noastră, ne transmitem energie pozitivă, suntem amândoi focusați pe traseu. Suntem făcuti din același material și nu ne abatem, mai mult de atât, ne ajutăm recirpoc și cred că asta nu poate decât să ne ajute în această competiție, dar și după ea”, a menționat războinicul.

u am vrut nici să se interpreteze cine știe ce lucruri neadevărate”

Pe de altă parte, toată lumea a rămas surprinsă zilele trecute, atunci când, după ce războinicii au câștigat un premiu extrem de important pe traseu, și anume, o noapte la o vilă super cochetă, Andrei Ciobanu a refuzat să doarmă cu iubita lui Karina de la Survivor România, chiar și în aceeași cameră, el a ales să rămână cu Iancu, iar tânăra cu Lola. Unii s-au gândit că ar fi certuri în Paradis, însă bărbatul a venit a doua zi cu explicația. ”Nu am vrut să o pun pe Karina într-o situație incomodă, nu am vrut nici să se interpreteze cine știe ce lucruri neadevărate. De aceea, am evitat-o! Am dorit să o respect pe ea și relația noastră, care sper să se dezvolte foarte frumos în țară”, a spus Andrei la testimoniale.