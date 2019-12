Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit, ieri, în exclusivitate cu Mugurel Sfetcu, fiul cel mare al Ilenei Ciuculete. Acesta era la curent cu decesul neașteptat al lui Cornel Galeș însă, în ciuda neînțelegerilor publice dintre cei doi, generate de lupta pentru moștenirea averii lăsate în urmă de Ileana Ciuculete, a preferat să fie rezervat. "Este un moment trist. Am primit și noi tragica veste și ne pare rău că s-a întâmplat așa ceva. Este un eveniment extrem de trist și nu pot să spun decât "Condoleanțe!" familiei si "Dumnezeu să îl odihnească!". Mai multe nu vreau să comentez și nici nu cred că este momentul. Acum este momentul ca apropiații lui Cornel, familia si prietenii să facă tot ceea ce este necesar pentru sufletul lui. E complicat, sunt formalități și multe altele de făcut. Eu nu am nicio implicare acum în această ecuație. Se spune că Bunul Dumnezeu le așază mereu pe toate în ordine, că face mereu ceea ce e drept. Dumnezeu să îl odinească. îmi pare rău!", a declarat Mugurel în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Un zvon cutremurător a apărut ieri după amiază despre văduvul Ilenei Ciuculete, Cornel Galeș. În mediul online au apărut informații că ar fi murit într-un accident de mașină Cornel Galeș, nimeni altul decât soțul Ilenei Ciuculete, artista de muzică populară decedată în mai 2017.

Citeste si: ȘOC TOTAL! Galeș nu era, de fapt, el la volan?!!! Tot mai multe suspiciuni în jurul morții lui! Ce s-a întâmplat, de fapt, în accident EXCLUSIV

Citeste si: Vivi, iubita lui Cornel Galeș, decizie de ultimă oră. Ce se va întâmpla cu trupul neînsuflețit

Citeste si: Cornel Galeș și-ar fi prevestit moartea. Detaliul observat de internauți: „Parcă postarile astea au dat de înțeles”

Nașa de cununie a lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a mărturisit printr-un comentariu pe Facebook că ar fi primit o veste cumplită. Văduvul regretatei cântărețe de muzică populară a murit într-un accident de mașină.

"Am primit telefon de la un agent de circulație din Spania că Cornel Galeș a avut un accident și e mort. Tu știi ceva, a mai confirmat o prietenă", a spus nașa lui Cornel Galeș într-un comentariu pe Facebook.

Primele declarații ale blondei Viviana, șefa și iubita lui Cornel Galeș: ”Am aflat, sunt disperată...” EXCLUSIV

Viviana, femeia despre care s-a spus că i-ar fi fost iubită lui Cornel Galeș după tragicul deces al Ilenei Ciuculete, era, aseară, disperată, încercând să afle dacă bărbatul a murit sau nu.

Contactată de WOWbiz.ro, Viviana, șefa și iubita lui Cornel Galeș, a recunoscut că trecea prin momente cât se poate de dificile.

”Nu știu foarte multe. M-a contactat Doina, cea care i-a fost nașă lui Cornel și mi-a spus că s-ar fi întâmplat o tragedie. Am aflat, sunt disperată că nu reușesc să dau de prietenul lui de acolo, să mă lămuresc. Voi pleca, mâine, de dimineață, deja am rezolvat, și voi afla ce s-a întâmplat. Sper să fie doar un zvon fals, dar nu reușesc să dau nici de el, nici de prietenul lui, ceea ce mă pune pe gânduri. Sper, totuși, să nu fie adevărat, iar Cornel să nu fi avut acel accident de circulație în Spania”, ne-a spus, duminică seara, în exclusivitate, Viviana.

Cornel Galeș a murit. Primele declarații ale nașei lui Cornel Galeș: ”Ne-au dat și număr de cadavru” EXCLUSIV

Doina Belu, nașa de cununie a lui Cornel Galeș cu Ileana Ciuculete, a vorbit în exclusivitate cu WOWbiz.ro, dumunică seara, despre tragedia care s-ar fi întâmplat în Spania, finul ei fiind, acum, mort într-un accident de circulație.

”Din păcate, tot ce aflu îmi întărește convingerea că finul meu, Cornel Galeș, a murit”, ne-a spus în exclusivitate Doina Belu, aseară, nașa de cununie a Ilenei Ciuculete și a lui Cornel Galeș.

Mai mult decât atât, Doina Belu ne-a dat detaliile presupusului accident de circulație pe care l-ar fi avut Cornel Galeș. ”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic... Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Doina Belu, nașa lui Galeș, după ce s-a anunțat că văduvul Cornel Galeș a murit.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, se pare că nu Galeș ar fi fost la volanul mașinii care i-a adus moartea, ci un prieten.

Mai mult decât atât, Viviana, fosta iubită a lui Galeș a confirmat decesul bărbatului.