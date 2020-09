FCSB - DINAMO [Sursa foto: Google]

Unul dintre meciurile de fotbal care va mobiliza toți suporterii și va stârni, mereu, discuții și scandaluri între galerii este clar cel dintre FC Steaua București și Dinamo.

In articol:

Un astfel de maci va avea loc chiar în această sâmbătă, 3 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 21.

Ultimul meci jucat de FCSB a fost cu Poli Iași, însă rezultatul nu a fost unul prea fericit pentru bucureșteni: roș-albaștrii au pierdut cu 2 la 5. O veste bună a fost revenirea jucătorilor Florin Tanase, Darius Olaru, Andrei Miron, Ovidiu Popescu, Sergiu Bus, Andrei Vlad, Ionut Vana si Alexandru Buziuc, care acum vor putea juca în partida cu câinii roșii.

Helmut Duckadam nu vede cu ochi buni roș-albaștrii

În ciuda revenirilor pe teren ale sportivilor, Helmut Duckadam nu vede cu ochi buni FCSB-ul. Fostul mare portar care a devenit legendă între timp crede că roș-albaștrii se scaldă într-o atmosferă proastă, iar acest fapt se va vedea și in meciul din weekend.

"Atmosfera este foarte proasta in sanul echipei si se vede asta din declaratii. Uitati, nici nu au venit bine jucătorii de la Hermannstadt si deja vor sa se intoarca. De ce? Pentru ca nu le convine aceasta atmosfera care este acum la FCSB", a declarat Helmut Duckadam, citat de sport.ro.

Astfel, Duckadam crede că Dinamo va ieși învingătoare din meciul din Liga 1 care se va disputa sâmbătă, la ora 21.

"Cele doua infrangeri din campionat si ratarea calificarii in Europa spun multe. In plus, s-a vazut si in gestul lui Olaru. MM a gresit pentru ca jucatorul nu are nicio vina pentru ce a facut. Sa faci un asemenea gest, e clar ca ceva se intampla acolo si nu este bine deloc. Eu o vad pe Dinamo favorita din aceasta cauza”, a spus marele portar.