Munca cere sacrificii! Andreea Bălan, pusă în situați dificile de către Petrișor Ruge. Ce i-a făcut dansatorul chiar pe scenă

Andreea Bălan [Sursa foto: Instagram] 11:56, aug 5, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Andreea Bălan are munca în sânge și nu se dă înlături de la nimic. Vedeta are o carieră de succes, iar show-urile ei fac senzație la fiecare concert. Mai mult, cântăreața-dansatoare are și o echipă profi, pe care se poate baza necondiționat.

Mai mult, Petrișor Ruge, partenerul ei de scenă și coregraful echipei de dans a Andreei Bălan o „chinuie” pentru perfecțiunea coregrafiilor.

Totuși, îndrăgita cântăreață suportă orice greu cu zâmbetul pe buze, așa cum și-a obișnuit urmăritorii.

Momentul mult așteptat pentru artiști a sosit, iar concertele au reînceput să apară. Motiv de bucurie și pentru Andreea Bălăn, care nu poate sta prea mult timp departe de luminile reflectoarelor.

Citeste si: Andrea Bălan și-a îngrijorat fanii cu ultimele fotografii de pe rețelele de socializare! Vedeta a slăbit considerabil

Citeste si: O batrana, in ultimele clipe ale vietii, i-a spus preotului: „La inmormantare, vreau sa mi se puna in mana o lingurita!” Parintele a amutit cand a aflat motivul- bzi.ro

Recent, artista a postat un filmuleț pe contul ei de Instagram, în care le arată fanilor ei un moment coregrafic din show-ul ei spectaculos. La un moment dat, Petrișor Ruge îi prinde părul blondinei, iar ea țipă de durere. Ca o adevărată profesionită, Andreea Bălan zâmbește în secunda imediat următoare și dansează plină de energie, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Petrișor Ruge i-a prins părul artistei în timpul dansului[Sursa foto: Instagram]

“ Body-ul are 3 kg, parul 1 kg, eu 49 kg … ridica @petrisor_ruge ceva 😵‍💫🤪 Si cam acestea sunt sunetele pe care le scot cand dansez 🤣 ” a scris Andreea Bălan la clipul postat pe social media.

Imaginile din culisele unui spectacol de senzație

Andreea Bălan îi ține la curent pe urmăritorii prin vlogurile pe care le postează pe canalul ei de Youtube.

Astfel, în noul video, artista le-a împărtășit fanilor ei imagini de senzație din culisele unui concert și pregătirile necesare unui show de zile mari.

Citeste si: Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Elena Marin de la Survivor România: „Cea mai puternică!”

Andreea Bălan le-a arătat internauților că la fiecare concert are un dulap imens plin de costumații care mai de care mai spectaculoase, gata să le îmbrace pentru a-și bucura publicul.