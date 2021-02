Musculosul jandarm Mihai Berar de la Exatlon s-a cuplat cu cea mai sexy blondă din Armata Română! Cum arată Sorina, cu și fără uniforma de soldat

In articol:

Mihai Berar este numele unuia dintre cei mai populari jandarmi din România, după ce în urmă cu doi ani a participat la Exatlon România sezonul 2. Echilibrat din punct de vedere mental și foarte agil pe traseu, Mihai a făcut o figură frumoasă în Republica Dominicană și și-a câștigat mulți admiratori dar mai ales

Mihai Berar nu avea iubită la întoarcerea de la Exatlon

admiratoare.

Mihai Berar, primele poze cu iubita[Sursa foto: Instagram: Sorina Tritean]

Totuși, la întoarcerea în țară, Mihai Berar a mărturisit că nu are o iubită și că cea mai importantă femeie din viața lui e chiar mama sa. ”Nu am pe nimeni! Sunt singur! Acasă, la Cluj, când m-am întors, m-a așteptat mama! Ea este cea mai importantă femeie din viața mea! Este însă o persoană retrasă, discretă și, de aceea, a preferat să nu se expună în perioada în care eu am fost în Republica Dominicană! E specială! Pe de altă parte, nu trebuie să omit și alte persoane dragi mie. Alături de mama, Emilia, m-au întâmpinat acasă și sora mea, Mihaela, dar și nepoțica, Sophia, pe care eu le iubesc foarte mult, în egală măsură, și de care mi-a fost foarte dor în lunile în care eram la Exatlon!”, a povestit Mihai Berar la ”Ștafeta mixtă”.

Citeste si: Cristian Dumitrache, Mihai Berar și Alex Stoica, despre blestemul vilei de la Exatlon: „Ne resemnasem”

Citeste si: Fost concurent de la Chefi la cuţite, acuzaţii grave pentru angajaţii unui spital, după ce mama lui a murit de COVID-19- bzi.ro

Cine este Sorina, frumoasa iubită a lui Mihai Berar, din Armata Română?

Informația de mai sus nu mai este însă de actualitate. La sfârșitul anului trecut, chiar în perioada Sărbătorilor, Mihai Berar a postat primele imagini cu noua lui iubită. Sorina este din Câmpia Turzii, a absolvit Universitatea Tehnică din Cluj iar anul trecut s-a înrolat în armată. Iar judecând după cum arată, este cu suguranță una dintre cele mai sexy femei din Armata Română.

Sorina este cea mai sexy blondă din Armata Română[Sursa foto: Instagram: Sorina Tritean]

Mihai Berar are 31 de ani și în 2019 a participat la Exatlon în echipa războinicilor. El a fost văzut drept unul dintre favoriții la câștigarea trofeului, însă s-a accidentat la genunchi în timpul unui duel cu faimosul Costin Gheorghe. Ulterior, el a fost eliminat de Cristian Dumitrache, iar plecarea lui a fost o mare lovitură pentru echipa din care a făcut parte.

Citeste si: Relație surpriză după Exatlon! Doi foști concurenți trăiesc o frumoasă poveste de dragoste: ”Nu vor să bată moneda pe povestea lor”

Mihai și-a făcut prieteni buni în Republica Domincană și cu o parte din aceștia ține și azi legătura. Anul trecut, de ziua lui au venit la Câmpia Turzii: Gabi Nedelcu și Didi Bulimar (care au format chiar un cuplu) precum și Alex Stoica.