Musty, adevărul despre nominalizările lui Albert! Concurentul din echipa Războinicilor adoptă o strategie: "I-a luat la rând" EXCLUSIV

Musty, fostul concurent de la Survivor România, a spus adevărul despre nominalizările lui Albert. De asemenea, Războiniciul și Maria au vorbit și despre noile concurente din competiția fenomen de la Kanal D.

Musty, adevărul despre nominalizarea lui Albert

În emisiunea Ștafetă Mixă, Musty și Maria au vorbit despre nominalizările lui Albert de până acum.

Cei doi foști concureți susțin că Războinicul nu nominalizează în funcție de criteriile sportive, ci pentru că are o strategie foarte bine pusă la punct. Acesta îi votează pe cei cu care nu se înțelege bine.

Musty: Nu e nimic nou, ma asteptam. Si cand eram acolo asteptam un vot de la Albert, nu aveam niciun dubiu. Sorin a schimbat votul lui catre Maria ca sa schimbe atunci, dar a fost doar un moment, o strategie. Atunci a vrut sa arate ca mai poate vota si pe altcineva in afara de Albert. E o strategie a lui. De la inceput, de cand a iesit favorit, Albert a avut o strategie.

El cand a vazut i-a luat la rand pe cei cu care nu se intelegea bine. E normal.

Maria: Albert spunea ca voteaza sportiv, dar el l-a votat pe Musty, care poate era mai bun decat Sorin, pentru ca Musty a avut altercatii cu Alin. E vizibil. Daca tot are sansa sa spuna ca voteaza sportiv, voteaza sportiv. Apoi l-a votat pe Sorin, sub pretextul ca voteaza sportiv, dar vota tot din aceasta alianta, pentru ca spunea ca Sorin nu il lasa sa se integreze in grup.

Apoi m-a votat pe mine pentru ca am spus ca nu Sorin era cel care nu il lasa sa se integreze.

În continuare, Musty și Maria au vorbit despre cele două concurente intrate în competiție. Despre Vera, foștii concurenți din echipa Războinicilor susțin că este o fire vulcanică și că, în perioada următoare, vor exista destul de multe întâmplări palpitante între acestea.

Maria: Noile concurente au fost foarte bine alese, ele sunt naturale. Vera e vulcanica, asa o vad. Maria are un alt limbaj, e pisicoasa, se da pe langa oameni. O să fie circ.

Musty: Mie nu mi-a placut sa vad asa ceva in echipa. Si eu am mai patit chestii asemanatoare, dar fetele de la Razboinici nu s-au certat pana acum. Sper sa nu se intample ceva mai grav.