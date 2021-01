Musty Camara de la Survivor România are un copil cu o româncă, fostă concurentă X Factor. Cum arată familia Războinicului FOTO

ian 31, 2021 Autor: Loredana Dobre

Musty Camara, în vârstă de 39 de ani, este fratele lui Kamara Ghedi, cântărețul din fosta trupă Alb Negru. În prezent, el participă în competiția Survivor România 2021, sezonul 2, și face parte din echipa Războinicilor.

Cum arată familia lui Musty Camara de la Survivor România 2021

Musty Camara este un familist convins , cel puțin așa reiese de pe conturile de socializare ale războinicului. Acolo, fratele lui Kamara postează des fotografii cu familia sa, semn că o prețuiește foarte mult. De altfel, Musty a declarat că participă la Survivor România pentru cei trei copii ai săi, pentru a le demonstra că orice obstacol poate fi învins.

„Merg la <Survivor România> în primul rând pentru cei trei copii ai mei: Yared, Noah și Bryan. Vreau să îmi depășesc condiția fizică și mentală, să mă reconectez cu natura de care îmi este foarte, foarte dor. Cu siguranță intru într-o competiție dură, care îmi va forța toate limitele”, spunea acesta.

Musty Camara, de la Survivor România 2021, are un copil cu o româncă

Musty a avut o relație cu o româncă, pe numeAlexandra Crişan , fostă concurentă la X Factor, cu care are un copil.

Fratele său, Kamara, a declarat că cei doi s-au despărțit în urmă cu un an.a spus artistul.

Pe Musty Camara îl caracterizează spiritul liber încă din adolescență.

La doar 15 ani a plecat din confortul familiei sale să studieze și să muncească. Astfel, el a fost nevoit să facă naveta între Franța și Coasta de Fildeș, stabilindu-se câțiva ani mai târziu în Tenerife.

Fratele lui Kamara a revenit în țara în care s-a născut, România, în 2015. Musty susține că vrea să se întoarcă din Republica Dominicană cu marele trofeu, pentru a-și face cei trei copii fericiți. El spune că participarea la emisiunea concurs îi va face să-și depășească toate limitele și că îl va pune în fața unor situații cu care nu s-a mai întâlnit până acum.

Musty este singurul frate pe care îl are Kamara , însă artistul mai are şi trei surori, Corina, Saran şi Binta. „Una-i albă, una-i mulatră, iar alta-i de culoare. Dar, am 12.000 de rude în Guineea, un sat întreg. Este vorba despre satul Sanguiana, spunea cântărețul în urmă cu câțiva ani.