Musty de la Survivor România 2021, mărturisiri dureroase. Fratele lui Kamara suferă cumplit pentru mama sa : „Este foarte greu să mă gândesc la...”

Aflați în jungla Dominicană, privați de condiții normale de trai, de hrană și adăpost adecvat, concurenții Survivor România ajung să se cunoască mai bine și să fie mai atenți la ceea ce simt și trăiesc izolați de persoanele dragi.

Musty de la Survivor România, mărturisiri dureroase

Musty Camara a făcut mai multe mărturisiri despre pierderea tatălui lui la o vârstă fragedă, dar și a mamei sale, moment traumatizant pentru el, peste care nu a trecut nici în prezent. Fratele lui Kamara a rămas fără cea care i-a dat viață în anul 2014, când femeia a fost răpusă de o boală necruțătoare.

Chiar dacă nu o mai are în viața sa, Musty mărturisește că este mândru de modul în care a fost crescut de părintele său, care i-a fost cel mai bun exemplu în viață.

Mama a rămas singură, s-a descurcat toată viața singură. Mereu am văzut o femeie puternică. Îmi aduc minte că avea afacerea ei în plus, nu se oprea, dormea câteva ore, bea cafea și când mă pupa avea miros de cafea, pentru că avea nevoie de energia aia, pentru că eram mulți copii.

Ne-a dat o viață cât de cât ok, eu sunt mândru de familia mea, cum ne uităm la oricine în oglindă, respectul e foarte important. În 2014, i-au detectat un cancer și după două luni s-a stins, am acceptat, dar pentru mine este foarte greu să mă gândesc la ea, la ce a trăit.

Mama a făcut totul pentru noi, suntem oamenii de azi, mintea pe care o avem, forța, încrederea pe care o avem în noi și mă bucur de asta pentru că la rândul meu dau mai departe copiilor mei. Pentru mine, prin toată pierderea de oameni pe care am avut-o în viață, am învățat să apreciez de am, nu am luptat pentru bani sau pentru avere, am luptat pentru viață”, a povestit Războinicul.

Musty de la Survivor România are un copil cu o româncă

Musty a avut o relație cu o româncă, pe nume Alexandra Crişan, fostă concurentă la X Factor, cu care are un copil. Fratele său, Kamara, a declarat că cei doi s-au despărțit în urmă cu un an. „Au un băiat împreună însă nu a fost căsătorit şi nu mai e cu ea de peste un an. Are trei copii cu trei femei diferite”, a spus artistul.

Pe Musty Camara îl caracterizează spiritul liber încă din adolescență. La doar 15 ani a plecat din confortul familiei sale să studieze și să muncească. Astfel, el a fost nevoit să facă naveta între Franța și Coasta de Fildeș, stabilindu-se câțiva ani mai târziu în Tenerife.

Fratele lui Kamara a revenit în țara în care s-a născut, România, în 2015. Musty susține că vrea să se întoarcă din Republica Dominicană cu marele trofeu, pentru a-și face cei trei copii fericiți. El spune că participarea la emisiunea concurs îi va face să-și depășească toate limitele și că îl va pune în fața unor situații cu care nu s-a mai întâlnit până acum.

Musty este singurul frate pe care îl are Kamara, însă artistul mai are şi trei surori, Corina, Saran şi Binta. „Una-i albă, una-i mulatră, iar alta-i de culoare. Dar, am 12.000 de rude în Guineea, un sat întreg. Este vorba despre satul Sanguiana”, spunea cântărețul în urmă cu câțiva ani.