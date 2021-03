Musty de la Survivor România a aruncat bomba în direct! Nu are iubită! Ce a aflat când s-a întors în țară?! A avut parte de un șoc EXCLUSIV

In articol:

Toți știau că Musty de la Survivor România este așteptat acasă de iubita lui, Gabriela, dar adevărul era altul, de fapt. La doar o zi după ce a ajuns din Dominicană, Războinicul a rupt tăcerea și ne-a dezvăluit în exclusivitate că tânăra care a apărut la TV în postura de iubită a lui, nu mai era de ceva timp partenera lui.

Musty și iubita lui, Gabriela, nu mai formează un cuplu!

Se pare că ruptura s-a produs chiar înainte ca el să plece la Survivor, deși ei discutaseră acest subiect și înainte. Războinicul a recunoscut că a avut parte de un șoc în momentul în care a aflat că în România toți știu că el are o iubită, care a apărut și la TV.

Motivul pentru care lucrurile nu au mers între cei doi foști a fost lămurit chiar de Musty, care nu a lăsat loc de interpretări. Concurentul de la Survivor România a ținut să specifice faptul că Gabriela nu i-a greșit cu nimic, doar că nu a fost momentul potrivit pentru ca el să înceapă o nouă relație, întrucât despărțirea de mama unuia dintre copiii săi era recentă, iar asta l-a împiedicat.

„Când am ieșit din joc mi-am luat o surpriză foarte mare, că aveam o iubită acasă. Chiar mi-am luat o surpriză, pentru că eu înainte să plec din țară și să plec la joc, cu un timp înainte, am tot încercat să mă despart de ea și chiar cu o săptămână înainte m-am despărțit de ea, fără să știu că plecam acolo (n.r- la Survivor). Mai aveam altă ofertă să mă duc în Dubai sau alte proiecte și nu știam încotro voi merge.

Citeste si: Gina Pistol, criticată dur pentru gestul făcut față de mica ei prințesă- bzi.ro

Citeste si: Familia Mellinei, dezvăluiri sincere despre Războinică! Care este, de fapt, relația dintre Musty și concurentă: "S-a apropiat mai mult..."

Eu m-am despărțit de ea și ea mi-a cerut să mai rămână la mine acasă, pentru că trebuia să semneze niște documente de reședință în țară, iar eu am zis da. Eu i-am zis că oricum nu voi fi aici, așa că poate să stea fără nicio problemă, dar eram sigur că plecasem din țară despărțit.

Gabriela, fosta iubită a lui Musty[Sursa foto: Captură KANAL D]

Gabi este o persoană foarte dragă, o apreciez extrem de mult, eu am încercat o relație cu ea, dar nici ea nu a intrat în viața mea într-un moment potrivit, pentru că abia mă despărțisem de mama copilului și nu puteam să am o relație și s-a nimerit așa.

Citeste si: Musty a ajuns în România! Fostul războinic a făcut declarații bombă despre Mellina: ”Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu”

Cu siguranță mă iubește foarte mult, dar eu chiar i-am zis că mă doare că am ajuns în punctul ăsta. Ieri am vorbit și se simțea foarte prost, mi-a zis că ea credea că mai există o speranță. Am vrut să iau o pauză, nu că a fost o persoană rea, nu m-a înșelat. Îmi pare rău”, a declarat Musty, în exclusivitate pentru WOWBiz.ro, la Ștafeta Mixtă.