Musty de la Survivor România este concurentul propus pentru eliminare. Reacția uimitoare a Războinicului: „Mă așteptam!”

Războinicii au fost nevoiți să facă nominalizări, după ce au pierdut meciul de imunitate în fața Faimoșilor. Concurentul care și-a auzit numele de cele mai multe ori a fost Musty.

Musty de la Survivor România, propus pentru eliminare

Primul consiliu din această săptămână s-a încheiat cu nominalizarea pentru eliminarea a lui Musty. Echipa

albastră a decis astfel că Războinicul nu își mai are locul în competiție. Fratele lui Kamara susține că nu este o surpriză faptul că l-au votat trei colegi. Totuși, el consideră că o persoană a fost influențată să-l propună în această seară.

Daniel Pavel: Musty, tu ești concurentul propus pentru eliminare din echipa voastră, echipa Războinicilor

Musty: Mă așteptam!

Daniel Pavel: Te asteaptai?

Musty: Mă așteptam la cele trei voturi, de la trei persoane. Am repetat încet de fiecare dată Musty, pentru că știam că am trei voturi cu siguranță. Era de așteptat, nu îmi e teamă de nimic. Am venit să trăiesc aventura cât se poate, mă bucur că s-a întâmplat așa.

Mergem înainte cu ce se poate!

Daniel Pavel anunt despre nominalizare[Sursa foto: Captură KANAL D]

Daniel Pavel: Care crezi că sunt motivele?

Musty: Oamenii nu mă consideră sportiv și nu mă

înțeleg cu anumite persoane. Una dintre ele cred că a fost condusă(influențată), dar nu mai contează. Contează că a ieșit așa și mă bucur. Să decidă publicul și persoanele care sunt în echipă. Dacă sunt cel mai slab, le-am spus să mă propună să ies și să mă nominalizeze și vom vedea ce se întâmplă.

Razboinicii au pierdut jocul de imunitate Survivor România [Sursa foto: Captură KANAL D]

Faimoșii câștigă meciul de imunitate de la Survivor România

Bucurie mare în echipa Faimoșilor după ce au câștigat meciul pentru imunitate din această seară.

În premieră pentru echipa roșie, Roxana Nemeș a fost cea care a adus punctul decisiv echipei.

Roxana Nemeș: Mă bucur că mi-am revenit, sper să o țin așa. M-am trezit cu un vibe bun. Mulțumesc echipei,că am adus cu toții puncte. M-am zbătut, când nu mai poți, mai poți puțin. Echipa m-a susținut și a crezut în mine. Se poate. Uneori ești nominalizat, alteori câștigi imunitatea.

Zanni: Sunt bucuros că deși n-am făcut sport la viața mea mă simt tare pe traseu. Sunt mândru că particip versus Alin și Albert, care sunt buni, iar faptul că ajung printre primii mă bucură. Despre echipa mea am susținut că unii suntvarză, dar mi s-a demosntrat că Survivor este despre disciplină și despre conștientizare, iar cine nu evoluează, o să-i facem să evolueze. Sunt mândru de echipa mea.

Georgiana: Se întâmplă de multe ori să plec cu frică la traseu și să am blocaje, dar mă bazez pe final. Mă bucur mult că mi-am depășit limita astăzi și am adus punct echipei.