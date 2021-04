Musty, prima reacție după eliminarea Mellinei de la Survivor România. Ce mesaj i-a transmis ”furnicuței”

In articol:

Mellina este concurenta care a părăsit, duminică seara, competiție fenomen Survivor România 2021. Cântăreața a avut o relație apropiată cu Musty, cel care a părăsit acum ceva timp emisiunea de la Kanal D. Cei doi erau de nedespărțit, iar după eliminarea lui Musty, războinicul a avut doar cuvinte de laudă la adresa colegei lui din competiție.

” Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu. Mamă, cât o iubesc! Dar ca pe o soră. Mellina pentru mine este o soră în plus. Nu știu de unde a scos lumea că e o dragoste, dar nu a fost așa. Ea s-a simțit foarte protejată de mine, mai ales în partea de mâncare, să învețe multe lucruri de la mine. Ea s-a apropiat foarte tare de mine după aproape o lună.

La început nu prea mă înțelegeam cu ea. Ea se știe cu fratele meu de 17 ani. Mellina a simțit un sprijin din partea mea și eu chiar eram acolo pentru toți, care aveau nevoie de mine. Eu am fost mereu acolo pentru ea. O s-o vreau în viața mea mereu, dar eu o simt ca pe o soră. Mie nu mi-a greșit cu nimic. Eu chiar o iubesc foarte mult, și pe Maria o iubesc..dar trebuie să ne echilibrăm ”, a declarat Musty, acum ceva timp, imediat cum a ajuns în România din Republica Domincană.

Acum, Musty o felicită pe Mellina, prietena lui, pentru parcursul de succes din emisiunea fenomen de la Kanal D. ”Hei, furnicuța. Ai dat tot și ești o mare Survivor. Bravo pentru tot parcursul tău”, a scris Musty, pe pagina lui de Instagram.

Musty, prima reacție după eliminarea Mellinei de la Survivor România[Sursa foto: Instagram]

Mellina, primele declarații după Survivor

Mellina le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o pe durata show-ului fenomen Survivor România 2021.

” Vreau să mulțumesc din inimă tuturor oamenilor care m-au susținut, n-am știut că sunteți atât de mulți, vă mulțumesc...deci până la infinit și inapoi. Sper că nu v-am dezamăgit, eu am dat tot ce a fost în mine, am fost așa cum sunt, o femeie cu defecte, plină de defecte și poate câteva calități. N-am știut că sunteși atât de mulți. Vă mulțumesc din inimă, nu am cuvinte, dar vreau doar să vă arăt cum arată pantalonii mei după 3 luni de Survivor. Am revenit la civilizație ”, a mărturisit Mellina, după competiția Survivor România 2021.

Mellina, Musty[Sursa foto: Instagram]