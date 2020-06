In articol:

Muzica populară zguduită de un nou scandal! Încurcate-s Căile Domnului în lumea showbiz-ului mioritic! Dacă, săptămâna trecută, Marius Baldovin,un cunoscut cântăreț și realizator de emisiuni din Gorj, a vrut să își pună capăt zilelor, după ce s-a certat cu iubitul, acum, situația este cu totul alta.

greu să pierzi pe cineva drag ție din cauza unor părinți”

”După despărțirea de el, am suferit enorm si sufăr in continuare, e greu să pierzi pe cineva drag ție din cauza unor părinți care îi bagă în cap să nu mai numai stea cu persoana iubită.

Avem un an și patru luni împreună, am fost certuri frecvente, mai mereu din cauza mamei lui, care nu mă suportă, am avut deseori scandaluri cu ea, i-am explicat situația în care trăim și i-am spus că nu cu mama lui o să stea mereu, ci cu mine!

Tatăl lui mă acceptă, e un om cu suflet mare, a înțeles situația dintre noi... Îmi doream o casă cu el, să ne construim o viață, să facem ceva pe plan social. Sincer, chiar îmi doream ceva frumos cu el, dar se pare ca firea lui este una slabă", a declarat cântărețul de muzică populară Marius Baldovin pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: ”Da, am vrut s-o bat”-Berna și Bianca de la Puterea Dragostei spun tot

Citeste si: Alex Bobicioiu de la ”Puterea Dragostei”, atac la baionetă la Manuela și Bianca! A dat cărțile pe față și le-a distrus

Citeste si: Şoc la Puterea Dragostei: Andra Volos a rămas însărcinată? Imaginea care o dă de gol

Despărțirea de iubit l-a adus în pragul disperării și doar intervenția rapidă a poliției și a cadrelor de pe ambulanță l-a putut salva de la o...nenorocire, după ce, se pare, cântărețul ar fi luat un pumn de pastile pentru a-și pune capăt zilelor.

Muzica populară zguduită de un nou scandal! ”La vremea respectivă, ne-am despărțit pentru că am prins-o în pat cu regretatul Costin Mărculescu”

Muzica populară zguduită de un nou scandal! La scurt timp de la dorința de suicid, Marius Baldovin și-a revenit, mai mult, și-a găsit refugiul la...o femeie!!! El s-a întors la Cristina, fosta parteneră de viață, care, după spusele lui, îl acceptă și după ce sa auzit că a actual iubit este bisexual!!!

”M-am împăcat cu Cristina Canelă după trei ani în care noi nu am mai vorbit. Noi am fost doi ani împreună, dar ne-am despărțit pentru că am prins-o în pat cu regretatul Costin Mărculescu.

Acum, timpul a trecut, și parcă amândoi am dat totul uitării. În plus, am ajuns să consider că am luat o decizie bună după despărțirea dramatică pe care am avut-o cu fostul iubit. Sper să fie totul bine între noi, știe orientarea mea, o acceptă...

În fine, nu se știe, poate o să ne căsătorim, ea își dorește doi copii cu mine, și eu îmi doresc acest lucru. Să nu spui niciodată...niciodată”, a declarat Baldovin pentru WOWbiz.ro