"N-a contat că eu o iau de la zero" Semnul că mariajul soților Maxer scârțâia de mai mult timp. Ce reacție a avut Deea într-un interviu, atunci când a fost întrebată despre relația cu soțul ei: "Anul ăsta am realizat că trebuie să am grijă și de mine"

Anunțul făcut de foștii soți Maxer, cum că divorțează, a luat pe toată lumea prin surprindere, căci nimeni nu se aștepta ca, după 18 ani de mariaj, cei doi să își spună „adio”.

Însă acest lucru s-a întâmplat și fiecare acum locuiește cu câte un copil, separat, pornind pe un drum diferit.

Deea Maxer și-a dorit altceva de la viață

Dacă nimeni nu bănuia că urmează o separare, se pare că între soții Maxer lucrurile erau certe de mult timp.

Așa cum a spus și Dinu Maxer, prima dată au vorbit de divorț în vara anului trecut, iar de atunci multe s-au schimbat între ei.

El a crezut că le va fi mai bine, în schimb ea a continuat să își analizeze viața, cel puțin asta spunea la începutul acestui an.

În cadrul unei emisiuni TV, în ianuarie, Deea Maxer mărturisea că anul 2023 vrea să fie numai și numai despre ea, despre plăcerile și nevoile sale, despre sănătatea sa și despre evoluția pe toate planurile.

A început prin a-și transforma imaginea, slăbind spectaculos, apoi prin a se reprofila, activând într-un domeniu în care mărturisește că a luat-o de la zero.

La acea vreme, artista spunea că simte că s-a pus pe locul doi în detrimentul tuturor, că se simțea într-un con de umbră și orice altceva sau altcineva conta mai mult pentru ea decât propriile nevoi și plăceri, chiar dacă era conștientă că nu era bine cu persoana sa.

Iar de aici, de la nevoia de a se regăsi pe sine, de a-și da o nouă șansă la viață, la a experimenta și a evolua a mai fost, iată, doar un pas.

A ajuns o femeie de afaceri de succes și nu de mult a decis să pornească și pe un alt drum, personal vorbind, dorind să fie un exemplu pentru femeile care uită de ele și care-și pierd curajul odată cu trecerea timpului.

"Nu există relație de succes, să știi. Există o relație cu o bază extraordinară, cu iubire, cu fidelitate, și atunci da, dar nu există perfecțiune. Ambiția este că tindem către perfecțiune, de fiecare dată. Eu fac obsesii pentru tot ceea ce înseamnă organizare, familie, dezvoltare, dar cumva pentru alții. Și anul asta am realizat că trebuie să am grijă și de mine. Am început prin a pune la punct sănătatea din punct de vedere al alimentației. Și am început să fac asta anul trecut în vară, iar până acum am slăbit 10 kilograme.(...) Când am realizat că lucrul ăsta îmi este toxic și mă duce într-o zonă de epuizare, din cauză că eu mâncam prea mult și incorect și mă încărcam cu o energie, mă întrebam de unde sunt obosită, așa lipsită de vlagă, de ce nu reușesc să mă concentrez. Femeia din ziua de astăzi este sub presiunea societății, suntem într-o continuă luptă.

Mi-a zis cineva: 'Nu-i așa că nu te-ai regăsit?'. Asta fac. Încerc să descopăr încă, îmi doresc să fiu bună pe mai multe planuri. M-am dat jos de pe acel piedestal unde oamenii spun: 'Ești persoană publică, ești vedetă' și m-am înscris într-o companie de cosmetice pentru că iubesc tot ceea ce înseamnă skincare și machiaj. Și mi-am dorit să fac performanță în domeniul ăsta. Și am făcut. Am devenit consultant, am cunoscut un sistem, niște produse și am ajuns să fac business din asta. N-a contat că eu o iau de la zero și că sunt soția lui Dinu Maxer. Irelevant. Eu sunt Deea și știu că eu pot și vreau să mă dezvolt. Și mai mult decât atât. Eu vreau să împărtășesc lucrul acesta cu femei din comunitatea mea care veneau și îmi spuneau: Deea, am divorțat, îmi cresc copilul singură, n-am bani de scutece, eu ce fac?', povestea Deaa Maxer, în urmă cu ceva timp, în emisiunea moderată de Dana Istrate.