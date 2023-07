„N-a fost să fie” Irinel Columbeanu este din nou singur! Fostul milionar a fost părăsit de Ani, femeia pe care a cunoscut-o în sejurul din Delta Dunării: „Nu o voi mai căuta”

In articol:

Irinel Columbeanu nu este prea norocos când vine vorba de iubire. În urmă cu câteva săptămâni, fostul milionar declara că s-a îndrăgostit la prima vedere de Ani, o afaceristă din București, pe care a cunoscut-o într-o pensiune din Delta Dunării. Dar se pare că dragostea s-a stins repede, căci Irinel este din nou un bărbat singur.

La aproape o lună după ce a anunțat, foarte fericit fiind, că are o nouă iubită, Irinel Columbeanu a mărturisit că sentimentele s-au risipit. După ce a plecat în America pentru a se reîntâlni cu fiica lui, fostul milionar și iubita lui, Ani, nu au mai ținut legătura. Irinel Columbeanu a declarat că el și afacerista Ani s-au despățit și că, momentan, nu se gândește să își facă o altă iubită.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan.ro.

Irinel Columbeanu s-a despărțit de iubita afaceristă [Sursa foto: Facebook]

Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica după 5 ani

Fostul milionar are o fiică din fosta căsnicie cu Monica Gabor, pe Irina.

Bărbatul și fetița lui nu se mai văzuseră de 5 ani, căci adolescenta locuiește împreună cu mama ei, în America. Irinel Columbeanu a decis să călătorească până pe îndepărtatul continent pentru a-și revedea fiica, despre care a declarat că a crescut foarte mult și că este o adolescentă foarte înțeleaptă.

Citește și: Irinel Columbeanu ar plăti oricât să știe când va muri. Fostul milionar nu se teme de nimic: „Nu mi-a fost niciodată teamă de moarte”

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc(n.red. revederea). Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie”, a declarat Irinel Columbeanu pentru un post TV.