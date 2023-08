N-ai fi crezut, dar ăsta este motivul real pentru care Adda a decis să-și schimbe radical look-ul. O întâlnire neprevăzută a dat-o peste cap pe vedetă: „Fac atac de panică”

In articol:

Adda este una dintre artistele de la noi care pledează pentru naturalețe și sinceritate. În fața fanilor săi, ori de câte ori are ocazia, vedeta preferă să fie ca o carte deschisă și să își spună poveștile vieții, fie ele frumoase, fie mai puțin plăcute.

Acum, după ce și-a schimbat radical look-ul, luând pe toată lumea prin surprindere, căci și-a vopsit părul albastru, soția lui Cătălin Rizea a și mărturisit ce a împins-o la un asemenea gest.

Citește și: ”Să-l fac bărbat pentru o altă femeie” Mesajul neașteptat publicat de Adda, în miez de noapte. Vedeta a vrut ca toată lumea să știe asta despre viața ei

Adda și-a îndeplinit o mare dorință

Conform postării pe care a făcut-o în mediul online, Adda spune că a ajuns să se schimbe fizic prin prisma unei întâlniri cu o fană.

Este vorba despre o copilă, care a dorit să facă o poză cu vedeta, însoțită fiind de mama sa. Iar cea din urmă, sau mai degrabă replica mamei fetei, a pus-o pe gânduri pe Adda.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O femeie care nu știa că este însărcinată în luna a 9-a, iar medicii nu și-au dat seama, operată de hernie în Târgu Jiu- stirileprotv.ro

Ea spune că apelativul cu care i s-a adresat respectiva femeie nu i-a căzut deloc bine. Nu s-a supărat, dar a făcut-o să înțeleagă care este, spune ea, mentalitatea unora dintre români, față de cei care ating pragul vârstei de 30 de ani și au acasă un copil.

Astfel că, decisă să nu mai țină cont de gura lumii și să își asculte doleanțele sufletului, cântăreața a recurs la îndeplinirea unei dorințe mai vechi.

Așa a ajuns să își transforme podoaba capilară și să înțeleagă că, deși este mamă, soție și femeie, dincolo de aceste lucruri, continuă să fie doar o fată care vrea să facă muzică.

O fată care s-a transformat, la capitolul statut și responsabilități, în femeie, dedicându-se rolului de părinte, dar care preferă să îi fie copilului ei mai întâi prietenă și apoi să se gândească la etichetele societății, precum ”tanti” ori ”doamna Rizea”.

Citeste si: „Am simțit că nu am aer, că totul este un vis în culori gri, reci, din care nu mă mai trezesc!” Roxana Ciuhulescu, la capătul puterilor! Fiica vedetei, operată de urgență!- kfetele.ro

Citeste si: Cum va fi iarna anului 2023-2024? Zonele unde nu va lipsi zăpada- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul Iuliei Albu dupa ce mama designerului Mihai Albu a murit: "Îți mulțumesc pentru clipele frumoase pe care le-am împărtășit"- radioimpuls.ro

N-ai fi crezut, dar ăsta este motivul real pentru care Adda a decis să-și schimbe radical look-ul [Sursa foto: Facebook ]

Citește și: Cătălin Rizea a filmat-o pe Adda în timp ce urla de durere pe podeaua casei! Ce s-a întâmplat cu artista?! Discuția dintre ea și soțul ei a stârnit multe reacții

”De ce albastru? De ce așa? De ce orice? Eram la mare acum câteva săptămâni și am făcut o poză cu o fetiță de 5, 6 ani. În timp ce făceam poză, mama ei i-a spus “Uite, tanti cânta “Nu plânge, Ana”. Eu, în stilul meu caracteristic și în glumă, i-am răspuns: “Doamna, sunt maxim MILF. Atât accept. Nu tanti!”. Ea a rămas puțin blocată. Am asigurat-o că nu m-am supărat. Și nu m-am supărat. Sincer. Dar mi-a dat de gândit. Adică, în România, la 31 de ani, când ai un copil de aproape 7, ești deja pe lista de tanti. Un “tanti” în care ești băgat și din care nu mai ieși că-ți pălește coolnessul. De fapt, ti-l fură de tot acel apelativ. Că și cum ai fii într-o groapă, fără nici o funie. E o groapă care doar se adâncește. Neah! Refuz! Știu că poate fi o formă de respect. La adresare mă refer. Dar eu nu am cum să mă concep așa. Niciodată. Și nu pentru că sunt artist, persoană publică, bla bla. Și m-am gândit și cum la concerte, fete care deja devin femei, îmi spun: “Am crescut cu muzică ta!”. Iar eu le spun că și eu am devenit femeie, odată cu muzică mea și aproape odată cu ele. Și m-am gândit cum niciodată nu-i las pe prietenii lui Alex să-mi spună “Sărut mâna”. Pentru că eu mă simt parte din gașcă lor. Și mă gândesc și cum la ședințele cu părinții sunt doamna Rizea și fac atac de panică când dau cu pieptul de realitatea ce presupune creșterea și educarea copilului meu. Și practic sunt atâtea roluri într-un singur om. Dar in suflet sunt o față care vrea să facă muzică și să aibă părul albastru pur și simplu pentru că e sfârșitul lui August Să se bucure de asta, fără să se gândească la percepții, preconcepții, etichete. “Tanti” ăla mi-a dat curaj să fac ceea ce îmi doream de mult. Dar nu îndrăzneam. Să fiu cine și cum vreau, pentru sufletul meu! Așa, pur și simplu. ”, este mesajul pe care l-a publicat Adda, pe conturile sale de socializare.