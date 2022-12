„N-am avut curajul” Singurul regret cu care a rămas Theo Rose în urma relației cu Alex Leonte. A vorbit pentru prima dată despre asta

In articol:

Theo Rose și Alex Leonte au format un cuplu timp de cinci ani, iar vestea că relația lor a ajuns la final a luat prin surprindere o țară întreagă. Cei doi foști au decis să nu ofere prea multe detalii despre separare, motiv pentru care fanii au rămas cu numeroase semne de întrebare privind motivele pentru care cei doi tineri și-au spus ”Adio”.

Ei bine, însă, recent, Theo Rose a făcut o serie de declarații despre acest subiect, în cadrul unui interviu pe YouTube, și a explicat că a rămas cu un singur regret în urma poveștii de dragoste cu fostul partener, Alex Leonte, mai precis că nu au pus capăt relației la momentul potrivit, atunci când au simțit că totul s-a consumat.

Cu toate acestea, Theo Rose și Alex Leonte au rămas în relații foarte bune și vedeta susține că, deși s-au separat, pot în continuare să apeleze unul la celălalt.

„E ciudat să spun chestia asta. S-a terminat cu anxietatea, simt că sunt unde trebuie să fiu, că mi s-a umplut un gol. Eu nu mă feresc, spun absolut tot, simt că asta trebuia să se întâmple. Am fost hotărâtă că vreau să fac schimbarea asta, lucrurile s-au întâmplat foarte frumos. A fost greu să mă obișnuiesc cu ideea. A fost grea separarea de Alex, pentru că noi am crescut împreună și a fost greu. Am trecut prin faze dureroase, dar cred că ăla a fost și prețul că n-am avut curajul să oprim chestia asta când trebuia.

Eu cu Alex și acum suntem în relații foarte bune, noi am fost foarte buni prieteni, discutam absolut orice, am fost sprijin real unul pentru altul. Noi și acum ne putem baza unul pe altul, au fost cinci ani de zile, noi ne raportam acum normal unul la altul. Cred că lucrurile trebuia oprite de dinainte.

Noi am început de copii și ne-am construit relația pe un soi de sinceritate si prietenie, de asta s-a si terminat așa frumos. Au fost multe presiuni puse pe amândoi, mai ales pe el, pentru că toată lumea se aștepta să iasă scandal”, a declarat Theo Rose, în cadrul podcast-ului lui Radu Țibulcă.

Theo Rose, despre momentul când s-a aflat că formează un cuplu cu Anghel Damian

Sinceră din fire, Theo Rose a vorbit și despre momentul când s-a aflat că formează un cuplu cu Anghel Damian, asta pentru că relația lor a fost făcută publică în urma unor imagini apărute în presă.

Vedeta a precizat că este conștientă de faptul că o persoană din anturajul ei și al iubitului său a fost cea care a dezvăluit totul și a dat un pont despre unde pot fi surprinși cei doi tineri.

„Noi ne-am trezit în chestia asta. Clar cineva din jurul nostru (n.red. al ei și al lui Anghel Damian) a făcut chestia asta cu pontul. Pe lângă mine am oameni care mă vând, dar nu vreau să fac vreun caz din asta. Am trecut prin chestia aia mai bine decât mă așteptam, ușor n-a fost”, a mai spus Theo Rose.

Anghel Damian și Theo Rose [Sursa foto: Instagram]