„N-am mâncat, n-am dormit, am zăcut plângând”! Theo Rose, mărturii despre suferința în dragoste! Artista a trecut prin multe stări

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar vedeta a intrat în sufletele fanilor săi prin prisma carismei sale, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Totdeauna, atunci când a venit vorba să dea detalii din viața sa personală, nu a ezitat niciodată să se deschidă în fața fanilor săi și să povestească despre tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Mai mult decât atât, artista păstrează mereu legătura cu fanii săi din mediul online, acolo unde le povestește absolut tot ce se întâmplă în viața sa. Așadar, nu cu foarte mult timp în urmă, Theo Rose a lansat o piesă alături de Andrei Bănuță, acolo unde au pus în versuri cuvinte extrem de emoționante.

Piesa are ca subiect o despărțire a unui cuplu, iar după lansare, toții fanii artistei au fost curioși să afle de unde s-a inspirat pentru a scrie versurile, asta pentru că tânăra a specificat recent că a participat și ea la partea de creație, ocupându-se de refren.

Theo Rose: „Nu știam când dorm și când sunt trează”

Theo Rose și Andrei Bănuță au lansat recent o melodie de dragoste, aceasta având ca subiect o despărțire a unui cuplu.

Atât versurile, cât și clipul piesei sunt extrem de emoționante, iar vedeta a declarat că și-a dorit ca fanii săi care au suferit din dragoste să se regăsească în această melodie. Ei bine, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a mai spus că a participat la partea de creație și s-a ocupat de refren, pe care l-a scris extrem de rapid.

„Ѕрunе-і mаmă сă аm рlесаt

Сă zâmbеѕс сă n-аm uіtаt

Nu-і ѕрunе сă nu mănânс

Сă nu dоrm șі zас рlângând”, sunt versurile din refrenul piesei lui Theo Rose.

Astfel, cântăreața le-a explicat fanilor că, într-adevăr, la un moment dat în viața sa, cu mai mult timp în urmă, a suferit din dragoste, iar vedeta a pus în versuri exact stările ei de la momentul respectiv. Așadar, artista le-a spus fanilor ei că n-a mâncat, n-a dormit, a zăcut plângând, în acest fel manifestându-se suferința pentru ea la momentul acela, așa că a pus toate trăirile în versuri și a cântat despre asta.

„Eu când am suferit n-am mâncat, n-am dormit. Am zăcut plângând. Nu știam când dorm și când sunt trează. Așa s-a manifestat la mine suferința și așa am cântat-o”, le-a mărturisit Theo Rose fanilor ei.

Artista are o relație de ani buni cu Alex Leonte

Theo Rose și Alex Leonte se numără printre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, formând un cuplu de mai mulți ani. De precizat este că, partenerul de viață al artistei este chiar nepotul lui Nea Mărin, iar la rândul său, Alex, l-a moștenit pe celebrul dansator, având și el aceeași pasiune.

Cât despre căsătorie, Theo Rose a declarat în urmă cu ceva timp că, va face acest pas cu partenerul său atunci când ambii se vor simți pregătiți să devină oficial soț și soție.

„Mama și tata au înțeles că lucrurile o să se întâmple atunci când o să simțim. Părinții mei îl iubesc pe Alex, avem 4 ani împreună. Căsătoria este doar un pas pe care noi l-am face doar atunci când condițiile care să ne permită acest lucru.”, a spus Theo în urmă cu câteva luni.

Theo Rose și Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]