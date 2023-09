„N-am niciodată bani strânși” Ce avere are Florin Salam! Manelistul a șocat pe toată lumea cu răspunsul pe care l-a dat: „Vreau să trăiesc la un nivel cum nici milionarii nu trăiesc”

In articol:

De-a lungul timpului, s-a vărsat multă cerneală despre cât de bogat ar fi Florin Salam, având în vedere sumele pe care le încasează la evenimente, la care se adaugă și dedicațiile, care, de cele mai multe ori, depășesc onorariile stabilite inițial. Prezent în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, manelistul a vorbit despre stilul său de viață și despre cum a obișnuit să-și gestioneze banii până în acest moment.

Florin Salam nu are de gând să strângă averi

Declarațiile artistului au fost cu totul neașteptate pentru majoritatea admiratorilor lui, care credeau că se scaldă în bani. Iată care este adevărul despre averea lui Florin Salam

Florin Salam a declarat că nu are bani strânși, însă face întotdeauna astfel încât să aibă tot ce își dorește, indiferent de suma pe care trebuie să o plătească. Manelistul vrea să-și trăiască restul vieții la cel mai înalt nivel, motiv pentru care nu are de gând să se uite la bani când vine vorba de plăcerile lui, chiar dacă acest lucru ar însemna să scoată din buzunar sute de mii de euro, de pildă, pe un sacou. De fiecare dată când își dorește ceva, nu ezită să apeleze la ajutorul prietenilor, cu care se înțelege ulterior pentru restituirea sumelor.

Chiar dacă își trăiește viața numai pe sume mari, Florin Salam nu are de gând să-și schimbe tactica și să înceapă să strângă avere.

Tot ceea ce își dorește este să se bucure de viață și să aibă tot ceea ce își dorește, indiferent de sume.

„Eu n-am niciodată bani așa strânși, dar, în schimb, am tot ce vreau eu. Astăzi, dacă vreau să fac un șpriț cu cine vreau sau să-mi cumpăr o mașină, fac rost și după văd, ne socotim din cântări, am talentul ăsta meu. N-o să strâng milioane niciodată eu, dar am avut tot timpul ce vreau și, încă o dată spun, sunt o persoană care nu ține cont. Un sacou, dacă costă 100 000 de euro, dacă eu simt nevoia și îl vreau, eu dau 100 000 pe sacou. Am chestia asta, încât așa îmi e inima formată, că nu trăiesc 200 de vieți, că trăiesc una și vreau să trăiesc la un nivel cum nici milionarii nu trăiesc. Vreau să am ambiție mai tare decât ei, prin asta sunt mai bogat decât ei. Ei au bani, dar nu au ambiție ca a mea.”, a spus Florin Salam.

