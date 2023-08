„N-am știut să cer ajutor cui trebuie” Maria Ilioiu, mărturisiri despre cea mai grea perioadă a vieții ei! Fosta ispită s-a luptat timp de mai multe luni cu depresia, până a cedat și a încercat să se sinucidă: „Nu am mai avut putere”

In articol:

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Maria Ilioiu a recurs la un gest extrem și a încercat să se sinucidă. Înainte să facă tragicul pas, aceasta a postat un filmuleț pe rețelele de socializare care le-a dat de gândit oamenilor, astfel că iubitul ei a sunat la 112, iar personalul de pe ambulanță a găsit-o aproape inconștientă în casă.

Maria Ilioiu a vorbit despre încercarea de a se sinucide

Fosta ispită a fost externată în urmă cu câteva zile și a vorbit despre ce a făcut-o să recurgă la acest gest.

Maria Ilioiu a trecut prin clipe grele, după ce în urmă cu două săptămâni a încercat să își pună capăt zilelor. Aceasta se confrunta cu o depresie severă și nu a mai putut rezista. Iubitul ei a fost cel care a sunat la 112, iar cei de la ambulanță au găsit-o aproape inconștientă în casă și au dus-o de urgență la spital. Ulterior, blondina a fost internată la un spital de psihiatrie, de unde a fost externată în urmă cu câteva zile. Recent, Maria a povestit pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat cu ea în toată această perioadă dificilă, dar și cine sunt persoanele care au lăsat-o baltă la greu.

„Prima zi în care am reușit să mă bucur de viață, de razele soarelui și de oamenii care au fost lângă mine în toată perioada grea prin care am trecut… Încă o dată vă mulțumesc și vouă, oamenii mei frumoși din online, care poate nu m-ați cunoscut personal, dar care au avut încurajările și cuvinte calde pentru mine. Vă mulțumesc din suflet, oameni frumoși. Am învățat că ar trebui să încercăm să ne bucurăm de viață cu oameni frumoși lângă noi, nu cu oameni toxici care reușesc să ne adâncească mai tare în supărări, eventual depresie, cum a fost în cazul meu. Da, am suferit enorm în ultimele 3 luni de o depresie cronică cumplită, acumulată din mai mulți factori ce s-au adunat în ultimii 3 ani de zile și DA, am făcut și lucruri cumplite și prostești, dar erau singurele lucruri pe care mai eram în stare să le fac… Singurele… Nu mai vedeam altă soluție. Îmi pare rău ca nu am mai putut și am cedat. M-am lăsat să cad, dar pur și simplu nu am mai avut putere. Eu care eram un munte de ambiție și putere, m-am frânt ca un fluture în prima și ultima lui zi de viață. Practic am cedat de data asta, înainte să înceapă lupta… Dar nici n-am avut oameni lângă mine în acel moment de disperare și cumpănă și n-am știut să cer ajutor cui trebuie… În momentele cele mai grele din viața mea, am apelat la un om care mi-a făcut mult mai rău. Punct. Restul nu mai contează”, a scris Maria Ilioiu pe rețelele de socializare.

Maria Ilioiu a transmis un mesaj înainte să încerce să se sinucidă

Maria Ilioiu a trecut prin momente cumplite când a luat decizia de a înghiți mai multe pastile, cu scopul de a se sinucide. Fosta ispită povestea în cadrul unui live pe Instagram, în momentul în care a recurs la gestul necugetat, că nu mai are putere să lupte cu nedreptățile cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Am avut foarte supărări în viața asta. Vorbesc foarte greu, pentru că am luat pastile, sper că am luat destule, mi s-a luat de mizeriile vieții. Am fost denigrată și am fost pusă în niște ipostaze cum n-am fost pusă niciodată, am fost umilită, înjosit, denigrat, dacă ați ști voi prin câte am trecut la filmări și câte mizerii mi-au făcut, n-am putut să spun. Nu mai am putere să vorbesc, mă simt moleșită, mă simt așa de peste 2 luni de zile, sufăr de depresie cu anxietate. Nu vă luați după mine, vă rog, nu vă luați, viața este frumoasă, nu vă lăsați să cădeți, fiți psihopați, încercați să nu aveți empatie, pentru că veți suferi. Mie mi-a păsat foarte mult de oamenii din jur, de părinții mei de care, nu știu, tata mi-a dat tot ce a avut el mai bun. Eu nu pot să-l răsplătesc pentru că am intrat în depresie de 2 luni de zile. Se numește tulburare afectivă. M-am luptat cu procesele, să încerc să-mi fac și eu dreptate aici la față, dar viața este prea mizerabilă și nu prea ma putut să-mi fac dreptate. Au fost foarte mult și mi-a fost foarte greu 2 luni de zile. Mă simt mai bine acum că vorbesc, aveam anxietăți, îmi era frică să ies pe afară, m-am izolat. Intrați pe YouTube și interesați-vă să vedeți ce înseamnă depresia și cât de periculoasă este. Vina mea este că n-am apelat aproape la nimeni să mă salveze, să încerce să mă ajute. Am aplecat la iubitul meu pe care îl am de 7 ani, o relație toxică. Ce să zic, a încercat să mă facă să văd lucrurile bune, dar depresia sau afecțiunea psihică, stresul post-traumatic te afectează maxim. Am o peliculă pe creier pe care nu pot să o scot și pe care nu pot să o dau la o parte și să încep să mă bucur de viață. Nu mai ma putere și e vina mea, pentru că 2 luni de zile a fost foarte greu, pentru că n-am mai putut să mă mai ocup de mine și nu mai simt că am capacitatea să am grijă de mine atât de mult. Stres a acumulat creierul meu din toate părțile. Nu știu cât veți înțelege, pentru că dacă vorbeam mai bine aș fi vorbit mai coerent, dar m-am lăsat, am zis că o să treacă, m-am interesat despre boli, le-am atras, frumoșii mei. Încep să amețesc, m-am tot gândit... vai, nu mai pot să vorbesc de la pastile, am luat foarte multe, nu am vrut niciodată să mor, am fost cel mai pozitiv om, până am întâlnit un am care era negativist și mi-a tras totul negativ asupra mea. Am fost un om independent, am vândut o casă...”, a spus Maria Ilioiu în mediul online.