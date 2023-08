„N-aș dori asta” Oase, reacție vehementă, după ce a aflat că fostul său prieten, CRBL, a fost implicat într-un accident rutier: „M-a impresionat”

In articol:

În data de 6 august, CRBL a fost victima unui accident rutier, în timp ce se afla pe motocicleta sa. Fără doar și poate, artistul a tras o sperietură pe cinste, iar ulterior a fost dus la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale.

Accidentul s-a produs după ce cântărețul a încercat să facă o depășire periculoasă, moment în care a intrat în coliziune cu o autoutilitară.

Fostul său prieten și coleg de echipă, Oase, a făcut primele declarații cu privire la incidentul în care a fost implicat CRBL. Cei doi sunt certați încă din anul 2019, imediat după ce au participat împreună în cadrul unui show de televiziune.

Ce spune Oase despre accidentul în care a fost implicat CRBL?

Chiar dacă CRBL și Oase au pus punct relației de prietenie dintre cei doi, acesta din urmă nu avea cum să reacționeze la aflarea veștii cu fostul său amic a fost implicat într-un accident. Ba mai mult decât atât, s-a arătat complet îngrijorat de starea sa de sănătate, mărturisind că în astfel de situații, discuțiile și certurile dintre ei nu își au rostul.

De asemenea, s-a bucurat foarte mult că nu este vorba de o accidentare mult mai gravă și i-a urat să se întoarcă sănătos acasă, la familia sa.

„Doamne ferește, n-aș dori asta nimănui în viață! Îi urez sănătate, nu are niciodată legătură sănătatea cu certurile și cu discuțiile noastre, nimeni nu trebuie să treacă prin așa ceva. Nu mă uit la televizor, dar m-a impresionat vestea. Îi urez toată sănătatea din lume! Bine că n-a pățit ceva mai rău, bine că totul este ok. Are familie acasă, sănătatea e mai relevantă, trecem peste orice, la necaz”, a precizat Oase pentru playtech.ro.

Care este starea de sănătate a lui CRBL?

Până în aceste momente, CRBL nu a oferit foarte multe detalii cu privire la accidentul în care a fost implicat sau despre starea sa de sănătate actuală.

Cu toate acestea, îndrăgitul artist a mărturisit că se simte bine și că a fost, cu siguranță, o lecție din care a învățat ceva.

„Nu este ce pare a fi. Nu pot da foarte multe declarații acum. Am apucat să citesc puțin ce scrie în presă. Tot ce pot să spun este că sunt bine, chiar mai bine decât pare. Legat de accident, asta e… Ne învățăm lecțiile!”, a mărturisit CRBL pentru sursa menționată anterior.

Ce spune Oase despre accidentul rutier în care a fost implicat CRBL? [Sursa foto: Instagram]