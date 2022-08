N-o să-ți vină să crezi câte animale are Melis Sezen, Derin, din serialul “Infidelul”!

Melis Sezen, cea care da viata personajului Derin, in serialul “Infidelul”, difuzat de miercuri pana vineri, de la ora 20.00, la Kanal D, este o actrita in plina ascensiune in Turcia, fiind distribuita, de la o varsta frageda, in numeroase seriale si filme de lung metraj.

Disciplinata, muncitoare, incapatanata dar si foarte emotionala, asa cum se descrie in declaratiile date presei locale, frumoasa actrita are o mare slabiciune: dragostea sa pentru animale.

Actrita are acasa peste douazeci de pisicute si patru catei pe care ii iubeste si ii rasfata ori de cate ori are o pauza de filmari. Patrupedele se bucura de o curte mare, exact cea in care a copilarit si frumoasa actrita.

„Filmam un serial TV in Izmir, si regizorul mi-a adus o pisica la fereastra rulotei. Se pare ca pisica ratacea pe platoul de filmare. Initial, nu am vrut sa o iau dar mi-a fost mila si am luat-o cu mine. I-am spus Deren, intocmai ca numele personajului pe care il interpretam. Cand s-au terminat filmarile am luat-o cu mine, la Istanbul, si a avut cativa pui. Am luat si pisica si puii cand a debutat pandemia si ne-am intors cu totii la Silivri. Deren s-a reimperecheat in timp ce alapta puii si a nascut din nou. Ulterior am sterilizat-o. Intre timp au venit foarte multe pisici de pe strada, iar eu adopt imediat orice animal. Deci familia noastra a crescut. Cainii nostri, Oscar si Pan, erau deja cu noi. Apoi au venit alti caini de pe strada și i-am adoptat si pe ei. Usa noastră este intotdeauna deschisa pentru orice animalut vine, asa ca am devenit o mare familie”, a declarat frumoasa actrita pentru publicatia InStyle, Turcia.

Dragostea pentru animale o are inca din copilarie. Melis Sezen a crescut intr-un mic sat de langa Istanbul, Silivir, unde s-a mutat cu parintii cand avea cinci ani.

De altfel, acestia si-au dorit foarte mult ca Melis si fratele ei sa creasca in mijlocul naturii si inconjurati de animale.

„Am crescut printre animale, pisici, caini, pasari, testoase, pesti, iepuri, rate, iguane... Intotdeauna am avut o familie mare. Acum avem patru caini si mai mult de douazeci de pisici. Cand sunt in Silivri, ma joc cu pisicile si cainii in gradina, desculta”, a adaugat Melis Sezen.

Melis Sezen interpreteaza rolul Derin, in noul serial “Infidelul”, productie difuzata de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.