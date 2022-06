Naba aruncă cu noroi în cuplul Radu și Adelina! Ce a putut să spună despre câștigătorii show-ului fenomen de la Kanal D? "Sunt împreună până se termină banii" | EXCLUSIV

In articol:

Naba a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu. Naba a dat detalii despre viața ei în acest moment, menționând că nu se plânge de viața amoroasă și că cel care a intrat în viața ei, a intrat la momentul potrivit.

Naba, fericită alături de noul ei iubit

Aceasta a povestit despre experiența prin care a trecut atunci când a ales să își facă operații estetice, declarând că acum îi este frică să mai facă vreuna. Tânăra a vorbit despre întreruperea de sarcină pe care a făcut-o de curând, despre stările prin care trece, dar și despre Ana Lintaru, cea care este iubita fratelui ei. Naba a vorbit despre petrecerea pe care a dat-o la ea acasă și unde au fost prezenți și Simina cu Alex Bobicioiu, oferind detalii despre relația lor.

Se pare că, Naba și-a găsit fericirea lângă un bărbat care, din ce spune ea, a apărut în momentul potrivit. Când credea că nu va mai avea parte de un partener potrivit și că trebuie să se axeze doar pe ea, a apărut cel cu care trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste.

"Când îmi pierdusem orice speranță în ale iubirii, a apărut el. Efectiv nu îmi mai doream nimic, voiam să fiu eu bine cu mine, să mă iubesc eu pe mine, că dacă nu mă iubesc eu nu mă iubește nimeni și e normal și firesc. Cu cât mă iubeam eu mai mult, cu atât mă apreciau oamenii din jur mai mult. Și atunci am și găsit o persoană potrivită, cu care rezonez foarte bine.", a mărturisit Naba, în emisiunea “Bărbați vs Femei”.

Naba, despre Radu și Adelina: "E cel mai țărănesc cuplu pe care l-am văzut vreodată"

Pe perioada competiției din cadrul show-ului matrimonial la care a participat, avea multe conflicte cu Radu și Adelina, câștigătorii sezonului respectiv. La câteva luni după terminarea concursului, încă există acele tensiuni, iar Naba, sinceră și asumată ca de obicei, a spus tot ce crede despre relația lor. Bruneta a folosit cuvinte grele, care sigur nu o să le convină celor doi.

"Prieteni apropiați de ai lui Radu mi-au spus că el mă plăcea de 5 ani de zile. Nu am crezut niciodată în relația lor. Sunt împreună până se termină banii. Ei fac multe ca să iasă în evidență, dar nu mai au cum, pentru că sunt prea plictisitori. E cel mai țărănesc cuplu pe care l-am văzut vreodată. Sunt așa, săracii, stingheri. Nu se potrivesc deloc. Ea să se întoarcă la ea la țară și să ne lase în pace. Eu nu am treabă cu nimeni, dar atâta timp cât nu îți vezi de lungul nasului, nu am cum să nu îți arunc și eu câte o replică. Nu m-a deranjat Radu, ci chiar ea și susținătorii lor. Ei mă stresează. Le-am zis la un moment dat că îi nășesc, dacă îi ține, dar mi-e frică să nu mă scald în nămol.", a declarat Naba.