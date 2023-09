Nadd Hu, despre falsa perfecțiune care este afișată în mediul online: „Îți creează un soi de anxietate”. Vloggerița a fost afectată de mirajul filtrelor de pe rețelele de socializare: „Devine o goană după validare”

In articol:

Nadd Hu, în vârstă de 26 de ani, este una dintre cele mai cunoscute vloggerițe de la noi din țară, însă este foarte cunoscută și pe Instagram, acolo unde are o comunitate foarte mare de urmăritori.

Nadd Hu încearcă să reintroducă naturalețea în mediul online

Tânăra a vorbit recent despre mirajul filtrelor de înfrumusețare de pe rețelele de socializare și a povestit cum le pot afecta acestea pe multe dintre femei.

Invitată în emisiunea „Play IT”, prezentată de Bianca Iordache, Nadd Hu a vorbit despre un subiect delicat în zilele noastre, și anume, cel al falsei perfecțiuni pe care mulți dintre influenceri o afișează pe internet. Tânăra a mărturisit că, de ceva timp, ea încearcă să renunțe la filtre și la aplicațiile de editat, pentru a le arăta femeilor care o urmăresc că toată lumea are imperfecțiuni și că nu ar trebui să se rușineze cu felul în care arată.

Citește și: Alina Ceușan, secretele din spatele unei siluete demne de invidiat! Cum reușește influencerița să se mențină în formă și să arate mereu impecabil: „Nu am o viață deloc statică”

„Eu chiar încerc din suflet să le prezint fetelor și varianta cât mai naturală a mea, pentru că am trecut și eu prin perioada aia în care chiar mă influența negativ social media și intram și plecam cumva mai panicată, mai speriată, cu mai multe frici și de aia tot încerc să le transmit fetelor că e ok să fii oricum ești.(...) Cumva simt că a revenit valul ăsta în care nu mai trebuie să fim atât de perfecte tot timpul, pentru că îți creează un soi de anxietate. Pentru că tu seara când ajungi acasă și te-ai demachiat și te uiți în oglindă, n-o să arăți niciodată, în vecii vecilor, nici dacă ești Angelina Jolie, n-o să arăți ca versiunea aia editată de pe Instagram. Și de asta cumva dacă începe una să se posteze mai naturală, după încă una și apoi toate fetele, tu dacă intri pe Instagram și vezi o fată că e nemachiată și se postează așa și se simte frumasă, îți dă și ție putere să faci lucrul ăsta. Eu zic asta pentru că eu am reușit să reajung la a reprezenta naturalețea pe internet prin ajutorul altor femei care au făcut asta. (…) Este inevitabil să nu te influențeze la finalul zilei, când vezi lucrurile astea pe internet”, a povestit Nadd Hu în emisiunea „Play IT” .

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cum a făcut avere Călin Donca, milionarul arestat preventiv. Ar fi înșelat mai multe persoane cu o criptomonedă- stirileprotv.ro

Citește și: "Eu am trăit totul la intensitate maximă". Jasmine a dezvăluit ce a însemnat pentru ea "Bravo, ai stil" și cum i-a schimbat competiția viața| EXCLUSIV

Nadd Hu a vorbit despre impactul pe care îl au filtrele de înfrumusețare de pe internet asupra femeilor [Sursa foto: Captură Video]

Nadd Hu, afectată de mirajul filtrelor de pe internet

Influencerița a recunoscut că, o bună perioadă de timp, perfecțiunea pe care o vedea și pe care o afișa, la rândul ei, pe rețelele de socializare, a afectat-o, deoarece aceasta nu reflecta realitatea. Mult timp, vedeta s-a lăsat purtată de mirajul filtrelor de înfrumusețare de pe Instagram, însă a reușit să renunțe la ele. De asemenea, Nadd Hu le-a oferit câteva sfaturi și fetelor care o urmăresc, spunându-le acestora că ar trebui să aibă mai multă încredere în ele și să nu se lase influențate de tot ce văd pe internet, pentru că nu toate lucrurile sunt și adevărate.

Citește și: „Când mă privesc în oglindă e greu” Sensy, dezvăluiri despre transformările suferite în sarcină! Ce a avut vedeta de spus, cu doar câteva zile înainte ca fiul ei să vină pe lume?

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Mantea, șocată de răsturnarea de situație din “Secrete de familie”- radioimpuls.ro

„Bianca Iordache: Dar în tot acest timp, cât ai folosit filtre și aplicații de editat și orice alt tip de aplicație în sensul ăsta, ai simțit vreo clipă că te pierzi pe tine?

Nadd Hu: Da, cu siguranță. Pentru că devine o goană după validare, ca tot la asta revenim. Clar am simțit, dar e ok să trecem și prin genul ăsta de perioade, dar e important să te cunoști foarte bine pe tine, adică să te trezești la un moment dat și să-ți pui întrebarea: ”Cine sunt eu? Stop! Așa vreau să mă prezint în lume sau nu?”.(...) Aveți încredere în ceea ce sunteți voi! Puneți-vă întrebarea: ”Cine sunt eu?”.(...) Pentru că, la finalul zilei, toate suntem perfecte, exact așa cum suntem. Dacă vedeți o fată pe Instagram care are filtre și o vedeți că e super confident, să știți că nu e neapărat așa. Toate avem lipsuri când vine vorba de încrederea de sine, dar te trezești a doua zi de dimineață și zici: ”Ba nu! Eu sunt frumoasă! Eu sunt deșteaptă și merit tot ceea ce mi se întâmplă!”. Și ridici capul și mergi mai departe”, a mai spus Nadd Hu în emisiunea Biancăi Iordache.