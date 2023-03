Nadin Gherman este revelația tiktokului! Povestea impresionantă de viață a tânărului cioban, care a ajuns să doboare toate recordurile

In articol:

Până acum, eram obișnuiți să îi vedem în top pe tiktok pe Dani Mocanu, Allin, Feraru și cei care au cont de mult timp pe această platformă. Însă, peste noapte, un tânăr cioban a doborât orice record.

Nadin Gherman, cel mai popular tiktoker

Revelația momentului de pe tiktok este Nadin Gherman, un tânăr care în viața reală este cioban pentru propriile animale. WOWbiz a încercat să afle cât mai multe despre acest om fenomen și astfel vă prezentăm povestea lui de viață.

Nadin Gherman pur și simplu a revoluționat tiktokul. A devenit faimos peste noapte, iar toți internauții îl adoră. Este urmărit în tot ce face, având milioane de vizualizări la fiecare videoclip. Ce l-a consacrat a fost o filmare în care i-a transmis un mesaj președintelui Rusiei, Vladimir Putin. De acolo, a început să facă tot mai multe videoclipuri, iar mai apoi să intre live seară de seară. Aici vine marea surpriză, care i-a șocat pe toți. În timpul live-urilor primește milioane de donații, iar aprecierile nici nu le mai numărăm.

Cei care obișnuiau să fie pe primul loc și nu știau cum arată locurile care nu sunt în top, s-au trezit dintr-odată detronați de puștiul în vârstă de 19 ani.

A doborât orice record, astfel că în România, niciodată nu s-a înregistrat un număr atât de mare de vizitatori pe un live și puncte din cadouri. Recent, Nadin Gherman avea 108 mii spectatori pe live și 42 de milioane de aprecieri și puncte obținute din cadouri. Nimeni nu se aștepta să vadă una ca asta, mai ales din partea unui băiat simplu, care tot ce face în viața de zi cu zi este să aibă grijă de turma lui de capre.

Povestea de viață a lui Nadin Gherman

În spatele succesului de pe tiktok, Nadin are o poveste de viață cutremurătoare. Tânărul are 19 ani, locuiește într-un sat din județul Constanța și a trăit câțiva ani la orfelinat. Cancan.ro notează că tânărul mai are încă nouă frați, iar școala nu a fost niciodată pe primul loc, ci îngrijirea turmei de 100 de capre. La vârsta de trei ani, tatăl său natural, un bărbat abuziv, l-a abandonat la orfelinat. Câțiva ani mai târziu, mama sa l-a adus înapoi acasă, în sânul familiei. Nadin a trăit clipe grele în orfelinat, amintiri dureroase, pe care cu greu le mai poate șterge din minte. Tatăl vitreg afirmă că nu a crezut că se va împrieteni vreodată cu tânărul, dar a reușit să vadă un băiat cuminte, liniștit, preocupat de treburile casnice.

Și mama lui Nadin a trăit momente de groază lângă tatăl natural al băiatului, bărbatul nerecunoscându-și copiii și recurgând mereu la violență și amenințări. Mama tiktokerului a spus cu durere în glas că Nadin a fost un copil chinuit, iar familia lor este de oameni modești, simpli, săraci, dar se descurcă de azi pe mâine.

