Nadine a povestit pentru prima dată cum a ajuns, de fapt, la orfelinat: „Am implorat-o, urlând, să nu mă ducă”

Nadine a crescut într-un orfelinat, lucru pe care l-a dezvăluit încă de la primele sale apariții din lumina reflectoarelor. Ce probabil mulți dintre fanii ei nu știau este că, artista a ajuns acolo de la vârsta de șase ani, fiind dusă chiar de bunica sa în centrul de plasament.

Nu cu foarte mult timp în urmă, Nadine a vorbit în cadrul unui interviu dureros despre cum a ajuns la orfelinat, explicând în detaliu momentul care i-a rămas întipărit în minte.

Nadine: „Nu a fost nevoită să mă ducă la casa de copii”

În cadrul unui interviu emoționant, Nadine a vorbit despre momentul în care bunica sa a dus-o într-un centru de plasament. Artista a explicat că femeia nu a fost nevoită să o ducă la casa de copii, ci a făcut acest lucru pentru că așa îi era mai simplu.

Nadine își aduce aminte că tot drumul până la centrul de plasament a implorat-o pe femeie să nu o ducă și să o lase acolo, însă fără niciun rezultat.

Mai mult decât atât, cât despre dacă o condamnă sau nu pe bunica sa pentru ceea ce a făcut, Nadine a specificat că atunci când se afla la o vârstă fragedă a făcut-o, însă acum, după ce s-a maturizat, aceasta și-a dat seama că femeia a făcut cât a putut și cât a știut.

„Nu a fost nevoită să mă ducă la casa de copii. A făcut-o pentru că așa îi era mai simplu. Am conștientizat tot. M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă. Omul care am fost a judecat-o aspru și a comparat-o cu ce ar fi făcut alții. Omul care sunt azi înțelege că acea femeie a făcut atât cât a știut și cât a putut. Este nedrept să comparăm oamenii. Curajul, demnitatea, puterea sunt haruri pe care toți le avem, dar nu toți reușim să le activăm. Și nimeni nu trebuie pedepsit pentru asta. Ea nu a reușit în viața asta să și le activeze. Poate va alege să se întoarcă și să mai încerce o dată.”, a declarat Nadine pentru Viva.ro.

Artista, despre visul american care a fost, de fapt, un coșmar

Nadine a părăsit România în anul 2003, atunci când a decis să plece în America pentru a-și croi un viitor mai bun, deși era deja cunoscută la noi în țară. La vremea respectivă, visul său era să urmeze o școală de actorie în America pentru a deveni actriță, însă lucrurile nu au stat deloc așa.

Artista a fost nevoită să își găsească de muncă pentru a se putea întreține, însă domeniile în care activa atunci pentru a câștiga bani nu o ajutau în niciun fel pe Nadine să avanseze în cariera mult dorită. Totodată, cântăreața și-a deschis sufletul în fața fanilor ei și a povestit că a avut multe vicii la vremea respectivă, din cauza stresului la care era supusă, însă ulterior, din fericire, Nadine a reușit să scape de obiceiurile toxice.

„La 18 ani mi-am luat apartament cu trei camere. Aveam obsesia asta cu casa. Lipsurile din viața mea m-au motivat. Eram o adolescentă agresivă și violentă, săream la bătaie din orice. Eu am fost crescută la casa de copii. După ne-a luat o mătușă, care apoi s-a răzgândit. Pe la 6 ani, eu îmi validam prezența prin sânge, bătaie. La 19-20 de ani, beam foarte mult, aveam frigiderul plin de sticle de votcă și de whisky. Am stat o lună de zile închisă în casă, după care mi-am făcut bagajele și am plecat în America. Aveam 22 de ani și făceam curățenie în casele oamenilor. Am spălat chiloții altei femei. În America, am făcut lucruri simple timp de 7 ani. Am fost și la școala de actorie 5 ani ca să-mi dau, de fapt, seama că nu vreau să fac asta”, a povestit Nadine în cadrul unei emisiuni TV.

