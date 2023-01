Nadine, despre mutarea în Franța. Artista și-a luat familia și a făcut marele pas: „Am ajuns la vârsta la care nu mai vreau improvizații!”

In articol:

Nadine a fost dintotdeauna o femeie luptătoare care nu s-a dat bătută prea ușor. Artista a avut mereu momente în care trebuia să o ia de la zero, însă de această dată a trebuit să implice și familia, pe care a luat-o cu ea în Franța, acolo unde s-au și mutat de mai bine de un

Nadine, despre mutarea ei și a familiei în Franța

an.

În urmă cu mai bine de un an, Nadine a luat-o din nou de la capăt și a decis să se mute împreună cu familia în Franța. Artista se bucură că a luat această decizie, mai ales că locul în care locuiește este impresionant.

„ Paradoxal, în ciuda tuturor evenimentelor pe care cu toții le trăim, a fost un an bun pentru că m-a prins în această poieniță, înconjurată de pădure, într-un sat franțuzesc cu șarmul de rigoare. A fost o întâmplare ca noi să plecăm în august și în februarie să se întâmple acest eveniment tragic pe care cu toții îl trăim, războiul.

(...) Nu a fost ușor, pentru că nu te poți preface că nu se întâmplă foarte aproape de tine. Am familie și prieteni în România, oameni pe care-i iubesc și nu a fost ușor să mă prefac că nu se întâmplă. În schimb, a ajutat distanța și faptul că acest loc idilic.

Citește și: ”Alcoolul m-a pus în situații de viață și de moarte”. Nadine vorbește fără perdea despre perioada în care era dependentă. Cât de mult a afectat-o consumul de băuturi alcoolice

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Așadar, pot spune că în mod paradoxal a fost în continuare un an bun. Am putut să investesc în mine, fără să fiu stingherită de ceva. Să investesc în mine și familia mea, după cum îmi planificasem. A fost un an bun!”, a mărturisit Nadine, pentru Revista VIVA!.

Artista a fost admisă la o școală de top

Nadine nu se dă bătută în nicio situație. Artista avea 44 de ani când a luat cu succes BAC-ul, iar în anul 2022 a fost admisă la Universitatea de Stat din America.

„ Am intrat la Universitatea de stat din America, unde studiez știința psihologiei. Studiul este la un nivel înalt, am toate manualele updatate la anul curent, lucru care-mi dă o satisfacție teribilă pentru că sunt un om curios și vreau să știu și nu-mi place spoiala pentru că am avut parte de ea mai toată viața.

Am ajuns la vârsta la care nu mai vreau improvizații! Faptul că învăț la acest nivel pentru o profesie care-mi place în mod deosebit, mă umple de bucurie.”, a mai povestit artista.

Citește și: A cântat o piesă în română și a făcut furori la un concurs de voci din Germania. Nadine Pimanov a cucerit juriul cu o celebră melodie a trupei O-Zone

De asemenea, artista este fericită că îi poate oferi și fiului său șansa la o educație mai bună, având în vedere că în Franța are mai multe oportunități.

„ Sunt recunoscătoare că împreună cu familia, datorită acestei schimbări geografice putem să facem foarte multe excursii, să vizităm foarte multe locuri, să fim împreună altfel decât eram până acum.

De când ne-am mutat, s-a schimbat total viața noastră! Facem altfel lucrurile, iar la sfârșitul zilei avem mai mult timp petrecut împreună și cu lucruri mai de calitate făcute. Sunt recunoscătoare că Noah, care are 12 ani, poate să se bucure de noi și noi de el, și totodată să dea cu nasul în cultura altor țări.”, a mărturisit Nadine.

Nadine [Sursa foto: Instagram]