Nadir renunță la muzică? Artistul s-a lansat în domeniul imobiliarelor: "M-am mutat aici într-o casă, să fiu pe șantier, ca să fie mai simplu"

Nadir s-a lansat în afaceri în urmă cu câțiva ani, moment în care a lăsat muzica pe locul doi și s-a ocupat de alte proiecte. Artistul a început o carieră în domeniul imobiliarelor și construiește mai multe case, pe care ulterior le vinde. Totul a început de la tatăl său, care se ocupa cu închirierea birourilor.

Nadir se lansează în imobiliare

Nadir a lăsat muzica pe loc secundar pentru a se concentra pe noua sa pasiune și anume imobiliarele. Artistul a început să se ocupe deja de ceva timp de amenajarea locuințelor și se declară un șef de șantier implicat și dedicat, iar asta o dovedește și prin sacrificiile pe care le face.

Pentru a fi cât mai aproape de muncă, Nadir s-a mutat chiar pe șantier, într-o locuință ce urmează să fie vândută. Deși sunt momente în care se simte epuizat și totul devine din ce în ce mai greu, artistul nu se dă bătut și își dorește să îi dovedească tatălui său că are motive să fie mândru de el.

”Este o creație, tot o artă, când iei ceva de la 0 și te chinui să-l faci să arate cât mai bine că perfecțiunea nu există, decât în ceruri. Am continuat asta de la tata. El era mai mult pe office, închiria birouri, le făcea. Eu deocamdată, am rezidențial. Îmi doresc să le închiriez și eu, să nu le mai vând. De obicei lucrez și eu, m-am îmbrăcat frumos pentru voi. M-am mutat aici într-o casă, să fiu pe șantier, ca să fie mai simplu. Pun mâna. De ce nu? Mie îmi pace, pe șantier se întâmplă multe, câteodată mi se ia”, a povestit Nadir, în cadrul unei emisiuni TV.

Mai mult decât atât, cântărețul mărturisește că și pasiunea pentru muzică a preluat-o de la tatăl său, cu care și-a dorit la un moment să scoată și o piesă. Cei doi au avut o relație frumoasă dintotdeauna, căci bărbatul are o încredere deplină în fiul său, căruia i-a fost alături la orice pas.

”Tata s-a retras că are și el o vârstă, nu mai muncește. Acum stă și se uită la televizor. Relația este foarte bună, a avut încredere, este una de prietenie mai mult. Suntem foarte buni prieteni, așa ar trebui să fie orice relație. Pasiunea de la tata am preluat-o de la tata. El mai cânta prin casă, dar nu era ceva profesionist, era așa, la o cântare, zilnic. Am un regret că nu am făcut o piesă cu tata, dar nu e timpul pierdut, o fac până la urmă”, a mai spus cântărețul.

Nadir [Sursa foto: Instagram]