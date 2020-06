In articol:

Ucigașul lui Narcis este un vecin de-al său, poreclit ”Satana”, care a crezut că băiatul îi face avansuri iubitei. Tragedia s-a întâmplat la Rediu, în județul Vaslui, unde băiatul de 19 ani a fost înjunghiat cu o coasă de un alt tânăr, de 18 ani, care îi era vecin.

Narcis a sărit să ajute o femeie însărcinată care căzuse, însă Mihai, poreclit “Satana” a crezut că tânărul îi facea avansuri tinerei. Între cei doi vecini a început o ceartă și după ce și-au împărtit câțiva pumni, vecinul Mihai a mers în curtea unui vecin de unde a luat o coasă și și-a înjunghiat rivalul în dragoste.

Narcis, înmormântat cu banii de fundație

Moartea lui Narcis a cutremurat comunitatea din Rediu. Chiar daca avea doar 19 ani, Narcis a mers în Spania unde a muncit din greu pentru a-și ridica o casă. Tânărul a mers împreunã cu sora lui, iar cei doi au câștigat bani din culesul usturoiului, la o fermă din Spania.

“Pânã acum o sãptãmânã a stat în izolare, pentru cã tocmai ne-am întors acasã. Azi am primit banii de la seful nostru de acolo, cã nu ni i-a dat pe toti când am plecat acasã. Cu ce câstigase în Spania, voia sã-si punã centura si sã-si ridice peretii la casã. Azi, cu banii munciti în Spania, i-am luat o altfel de casã, casa în care ajungem cu totii. Am cumpãrat sicriul si tot ce trebuie pentru înmormântare. Suntem cãzuti la pãmânt de durere, nu doar noi, ci tot Rediul pentru cã Narcis a fost un bãiat la care tinea toatã lumea”, a spus Daniela, sora lui Narcis, pentru vremeanoua.ro. Familia lui Narcis cere acum să i se facă dreptate.