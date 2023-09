Narcisa Balaban, mesaj de susținere pentru Oana Zăvoranu după divorț. Ce i-a transmis fosta soție a lui Nicolae Guță

In articol:

Puțină lume știe că Narcisa, fosta parteneră a lui Guță, și Oana Zăvoranu au început să fie prietene, iar dovada o fac live-urile și duelurile pe care le fac împreună pe TikTok. De curând, Narcisa Balaban a simțit nevoia să empatizeze cu focoasa brunetă și i-a transmis un comentariu de încurajare la poza postată de ea după confirmarea despărțirii de bărbatul care i-a fost alături ani de zile.

Oana Zăvoranu alături de soțul său. [Sursa foto: Facebook]

„În sfârșit sunt o femeie liberă! Aștept pretendenții care se uitau de pe margine și salivau….glumesc…

Sunt plină de iubire și încredere în tot ce vine bun spre mine! Vă pup și vă iubesc mult. Oana”, a scris Oana în cadrul fotografiei postate ieri pe contul său oficial de socializare.

Fanii o susțin pe Oana Zăvoranu

Vedeta are o comunitate uriașă de fani în mediul online și a strâns mii de aprecieri în cadrul postării, aproape o mie de comentarii și câteva zeci de distribuiri.Pe lângă comentariul lăsat de Narcisa Balaban și urmăritorii Oanei Zăvoranu i-au adresat cuvinte de încurajare în urma despărțirii.

„Nu te merita...ești prea buna si frumoasa!mult curaj!”, „Capul sus Oana ….toate trecem prin asta…viața este frumoasa și merge înainte!!! Ești o drăguță!!!”, „Doamne ajută! Ești puternică”, „Ai fost și ai sa rămâi liberă! Indiferent de cine e lângă tine, persoana aia trebuie sa fie atât de inteligenta încât sa înțeleagă ca ești liberă!”, „Dragă Oana, eu de când te-ai despărțit de Pepe am zis ca voi o sa fiți din nou împreună, doamne ajuta!”, sunt

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au despărțit

doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf și-au unit destinele în anul 2016, iar la 7 ani distanță au decis să pună punct relației. În anul 2021, apăruseră zvonuri potrivit cărora cei doi sunt în prag de divorț, însă la acea vreme cuplul nega vehement că ar exista probleme în relație.

Oana Zăvoranu își caută partener după despărțire. [Sursa foto: Facebook]

Bruneta se află în prag de divorț, însă Alex pare că iubește din nou, iar motivul separării lor ar fi chiar o femeie. Oana Zăvoranu a declarat faptul că Alex Ashraf trăiește de mai bine de un an o viață dublă.

Aceasta face declarații dure la adresa fostei sale iubiri. „Nu are voie (nr. să aibă Instagram). E ca la pușcărie unde e. Casa în care stă, mobila, mașina, tot… sunt luate din banii soției (adică ai ei, n. red.). E la bordel fizic, în Geneva, Elveția și el stă cumințel să o aștepte (…) Sunt de un an și jumătate împreună, dar am tăcut eu”, a mărturisit actrița pentru Fanatik.ro.



Oana Zăvoranu a transmis în mediul online că este precum pasărea „Phoenix” și va renaște din propria cenușă.