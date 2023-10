Narcisa Balaban, mesaj dur în mediul online pentru cei care o critică! Fosta lui Guță nu s-a mai putut abține: „Trageți frâna de mână!” VIDEO

In articol:

Narcisa Balaban și-a uimit, din nou, urmăritorii din mediul online cu noua sa apariție. De data aceasta, fosta soție a lui Nicolae Guță le-a transmis un mesaj dur tuturor celor care o critică.

Femeia a ținut să pună punctul pe „I”, spunându-le răutăcioșilor tot ce a avut pe suflet.

Narcisa a mărturisit pe TikTok că simte că în loc să îmbătrânească, ea întinerește și e ferictă cu felul în care arată la vârsta ei. Chiar dacă au trecut anii, acest aspect nu pare să o îngrijoreze deloc pe fosta soție a celebrului manelist, ba din contră, e din ce în ce mai încrezătoare și nu o afectează deloc comentariile răutăcioase la adresa ei. A vrut, însă, să le atragă atenția celor care fac asta pe rețelele de socializare:, a spus Narcisa Balaban.

Fosta soție a manelistului Nicolae Guță a continuat să le dea peste nas celor care nu au loc de ea. „Hai și cu un mesaj pentru toate trompetele care-mi poartă grija și nu au loc de mine! Păi ce credeți, nebunelor? Eu în loc să îmbătrânesc, ia uitați că întineresc. Hau-hau-hau! Deci, stați parcate! Nu vă mai bateți mintea atât că ce face Narcisa, ce drege Narcisa...mă iubește Dumnezeu! Hai bine, bineeee!”, a spus femeia într-un clip video.

Schimbare incredibilă de look pentru Narcisa

Narcisa Balaban are din ce în ce mai multă grijă de ea. După ce a scăpat de kilogramele în plus, femeia și-a făcut o schimbare și în garderobă. Fosta soție a lui Guță poartă haine cât mai mulate și atrăgătoare. De asemenea, Narcisa merge la solar, și-a pus extensii și are mare grijă de aspectul său fizic.

Femeia a recurs chiar și la ajutorul medicului estetician și și-a pus acid în buze. A făcut o vizită și la cabinetul stomatologic pentru o albire dentară, iar acum arată impecabil.

Narcisa locuiește singură în prezent, după ce Alberto a fost luat sub tutela tatălui său, care vrea să se ocupe de viitorul fiului său și are mare grijă de el.

Probleme pentru Narcisa Balaban

Viața Narcisei nu este tocmai roz, însă. Femeia are probleme, după ce a pierdut procesul cu o firmă de telecomunicații și este acum bună de plată, deoarece reprezentanții firmei cer daune.

După ce s-a zvonit că Narcisa Balaban are probleme grave financiare, o altă lovitură s-a abătut asupra ei. Câteva companii de telecomunicații i-au deschis mai multe procese pentru neplata facturilor. De curând, aceasta a pierdut procesul cu una dintre aceste firme și va fi nevoită să scoată bani grei din buzunar.

Conform Spynews.ro, Narcisa are de plătit suma de 2.315,25 de lei, dar și suma de 144,73 de lei penalități contractuale.

„Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de valoare redusă. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 2.315,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de telecomunicații, și suma de 144,73 lei reprezentând penalități contractuale calculate până la data de 30.03.2022. Obligă pârâtul la plata dobânzii legale penalizatoare de la data de 31.03.2022 şi până la data achitării efective a debitului. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 de lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru.

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată astăzi, 27.09.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotărâre 8235/2023 27.09.2023”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.