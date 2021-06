Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 „Chefi la cuțite, a primit mai multe propuneri de muncă după finala competiției

Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 „Chefi la cuțite” [Sursa foto: Instagram] 14:06, iun 30, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Narcisa Birjaru, în vârstă de 24 de ani, este câștigătoarea „Chefi la cuțite”, sezonul 9. Asa cum era de așteptat, pe lângă premiul cel mare, au apărut și propunerile de muncă.

Narcisa Birjaru a primit mai multe propuneri de muncă după finala Chefi la cuțite

După câștigarea premiului cel mare de 30.00 de euro cu ajutorul tocaniței țigănească și plăcintei cu iaurt, viața Narcisei Birjaru s-a schimbat radical. Aceasta a început să primească propuneri de colaborare, pe care le analizează bine și ia în calcul fiecare aspect pe care oportunitatea o oferă.

Citeste si: Val de nemulțumiri după ce Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite 2021: "Nu prea avem ce să învățăm de la Narcisa"

În cadrul unui interviu, Narcisa Birjaru a dezvăluit că după finala show-ului culinar, a primit foarte multe propuneri, și doar pe una a acceptat-o, deocamdată.

” Aşa este! Şi eu consider că un astfel de proiect e un deschizător de uşi pe mai departe. Mi s-a întâmplat şi mie, am primit deja câteva oferte. O colaborare am acceptat-o, iar pe restul le cântăresc puţin, pentru că vreau să iau decizia cea mai bună pentru mine. M-am bucurat din plin de ce mi-a adus această expunere. Mă recunoaşte lumea pe stradă, mă încurajează şi mă felicită pentru ceea ce am realizat. Nu pot decât să le fiu recunoscătoare”, a declarat Narcisa Birjaru.

Citeste si: Horoscop Cristina Demetrescu pentru vara lui 2021! Ce rezervă vara zodiilor- bzi.ro

Cătălin Scărlătescu a promis că o va angaja pe Narcisa Birjaru

Narcisa Birjaru a făcut parte din echipa lui Chef Cătălin Scărlătescu, iar în finala „ Chefi la Cuțite ”, după ce aceasta a fost aleasă câștigătoarea sezonului 9 și premiului de 30.000 de euro, juratul i-a promis că o va angaja în restaurantul lui.

”De îndată ce îmi voi deschide propriul restaurant, cel mai probabil în toamnă, mă gândesc serios să colaborez cu mulţi dintre ei. Nu doar cu Narcisa Birjaru, câştigătoarea din echipa mea, ci cu mulţi dintre ei. Poate chiar cu toţi 24!”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Deși au trecut mai mult de 3 luni de la filmarea finalei și două saptămâni de la difuzarea acesteia, oferta de muncă a lui Chef Cătătlin Scărlătescu nu a venit, iar jurații Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au început deja să lucrează cu foști concurenți.

Soțul Narcisei Birjaru a declarat că aceasta încă așteaptă oferta juratului, iar atunci când o va primi, va merge fără să stea pe gânduri.

Citeste si: Câți bani încasează de fapt Narcisa Birjaru, câștigătoarea sezonului 9 Chefi la Cuțite 2021. Postul TV emite un cec uriaș

“O să meargă, dacă o să fie chemată! Vă dați seama, cine nu ar vrea să se ducă să lucreze cu Chef Scărlătescu? Și eu mi-aș dori să lucrez cu el, chiar dacă pentru mine partea aceasta culinară este doar o pasiune și nu o profesie. Și nu doar cu Chef Scărlătescu aș vrea să lucrez ci și cu Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu, toți trei sunt foarte buni. Dacă mi s-ar pune și mie o asemenea oferă pe masă nu aș spune nici eu nu, să o ajut, să fiu lângă ea”, a spus Alex, soțul câștigătoarei ”Chefi la cuțite”.

SURSE: viva.ro