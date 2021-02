”Narcisa din Bucovina” a încins scena de la Românii au Talent. Micuța artistă a cântat o horă ca în Bucovina

In articol:

”Narcisa din Bucovina” a încins scena de la Românii au Talent cu o horă din Bucovina. Cântăreața de muzică populară este din Suceava și are 10 ani.

Micuța a pășit pe scena de la Românii au Talent cu o poveste de viață impresionantă.

"Narcisa din Bucovina" a încins scena de la Românii au Talent

”Narcisa din Bucovina”, pe numele său Narcisa Ungureanu, are 10 ani și este din Bucovina. Micuța artistă i-a încântat pe jurații de la Românii au Talent cu talentul său muzical.

[Sursa foto: Captură YouTube]

Narcisa Ungureanu are o poveste de viață incredibilă și a mărturisit că dacă va câștiga premiul cel mare, îl va ajuta pe tatăl său să își plătească tratamentul, fiindcă este grav bolnav.

”Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.”, a spus micuța artistă.

[Sursa foto: Captură YouTube]

Tatăl Narcisei Ungureanu are o problemă de sănătate, iar artista vrea să îl ajute să se facă bine.

”Tata a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut să meargă, stătea în pat, acum e mai bine, mergem la Humor la terapie. Eu țin la părinții mei foarte mult, îi iubesc foarte mult”, a spus Narcisa.

[Sursa foto: Captură YouTube]

”Narcisa din Bucovina a primit patru de ”DA”

Jurații s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe ”Narcisa din Bucovina”. Artista de doar 10 ani a primit patru de ”DA” și o mulțime de complimente din partea lui Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu.

”Vii din Bucovina, ce frumos! Îmi place foarte mult Bucovina, bunicul meu era de acolo”, a exclamat Alexandra Dinu.

”Ce ai face dacă ai câștiga marele premiu?”, a întrebat-o Alexandra Dinu pe Narcisa, iar artista a răspuns: ”Dacă aș câștiga marele premiu aș merge la un spital cu tatăl meu, dau nu din România, ca să se facă bine”.

Talentata bucovineancă a trecut în etapa următoare cu patru de ”DA”!

[Sursa foto: Captură YouTube]

Narcisa Ungureanu, fostă concurentă la Next Star

Narcisa Ungureanu este fostă concurentă la Next Star, sezonul șapte. Micuța din Bucovina a ajuns în finala de popularitate în cadrul show-ului de talente pentru copii.

Narcisa Ungureanu a cântat și dansat muzica populară că nimeni altcineva. Telespectatorii au votat-o pe fetița de numai 5 ani pentru finala de popularitate Next Star.