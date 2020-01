Narcisa Guță a ajuns la spital cu Alberto, fiul ei și al lui Nicolae Guță. Fosta soție a manelistului a făcut live din clinică și s-a plâns fanilor că tatăl băiatului nu își îndeplinește datoria.

„Bună, dragilor. Vreau să vă spun că în dimineața asta Alberto nu s-a simțit prea bine și suntem la Spitalul la Grigore Alexandrescu. Vreau să vă spun ceva, vreau să intre cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc din suflet celor care sunteți aproape de noi, vreau să fac un anunț important, un anunț strict legat de Alberto.

Nu am intrat live că nu am ce face, am intrat dintr-un motiv legat de Nicolae Guță. Este tatăl copilului meu și asta nu poate fi schimbat de nimic. Copilul meu are probleme de sănătate, nu se știe încă ce are, dar nu este ceva grav. Așteptăm rezultatele analizelor.

Având în vedere că copilul meu are un tată pe care îl știe o lume întreagă, trebuie să vorbesc. Am zis să nu mai vorbesc, să nu îl mai deranjez, dar toate au o anumit limită. Uitați și voi ce tare are băiatul meu, Regele Guță. Nu se implică, nu-l interesează acest copil, că este unde este. De asta am făcut acest live, ca să vadă toată lumea. Pe Guță manelistul, Regele Guță, nu îl interesează. Așa cum știe să fie pentru alți copii, așa trebuie să fie și pentru Alberto. Se bate cu cărămida în piept că el este cel mai bun tată, spune la toate emisiunile, dar nu este așa. Trebuie să arătăm lumii care îl laudă pe Guță că lucrurile nu stau așa cum spune el.

Este un om cunoscut, un om de valoare, care este regele tronului, regele magnific, este un om de impact. Sunt 16 ani care am stat și am suferit acestui om, nu mai contează. Strict contează legătura dintre el și copilul lui, că nu l-am făcut cu cineva de pe stradă. Întodeauna mi-l dă înapoi și nu mi-l apreciază de tot talentul care-l are copilul meu. Poate așa vrea să-l sune pe copilul lui, că nu vrea să-l sune. Guță magnificul care și-a făcut ziar pe frunte. El este miezul, miezul din femei este”, a spus Narcisa Guță, vizibil enervată de faptul că manelistul nu prea se interesează de fiul lui, dar și de faptul că nu toate mesajele pe care le primea erau pozitive.